Как голосуют на выборах в Беларуси: фото и видео

Сегодня Белоруссия выбирает президента страны
Фото: Павел МАРТИНЧИК
В Беларуси в воскресенье, 9 августа, проходит основной день голосования на выборах президента. На пост главы государства претендуют пять кандидатов: Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая и Сергей Черечень. В бюллетенях также есть графа "против всех".
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Фото: Павел МАРТИНЧИК
Очередь из голосующих также выстроилась около белорусского посольства в Москве и отделения в Санкт-Петербурге. К зданию в Москве на Маросейке пришли около 60 человек.
Очередь у посольства Белоруссии в Москве. Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Отдам свой голос, действующий президент, Александр Лукашенко, пообщался с журналистами. Он рассказал, что после президентских выборов в Белоруссии отношения с Россией будут строиться нормально, а также заявил, Минск всегда будет готов на сотрудничество с Москвой, в зависимости от ее готовности выстраивать тесные отношения.
Действующий президент, Александр Лукашенко
Фото: REUTERS
Президент отметил, что после окончания голосования Белоруссия не будет ввергнута в хаос и гражданскую войну.
К тем кто не может сам добраться до участка, выезжают члены избирательной комиссии
Фото: REUTERS
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Фото: REUTERS
Последняя возможность познакомиться с кандидатами
Фото: REUTERS
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Фото: REUTERS