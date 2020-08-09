Как голосуют на выборах в Беларуси: фото и видео

Сегодня Белоруссия выбирает президента страны Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Беларуси в воскресенье, 9 августа, проходит основной день голосования на выборах президента. На пост главы государства претендуют пять кандидатов: Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая и Сергей Черечень. В бюллетенях также есть графа "против всех".

В республике проходят шестые выборы президента Фото: Павел МАРТИНЧИК

Очередь из голосующих также выстроилась около белорусского посольства в Москве и отделения в Санкт-Петербурге. К зданию в Москве на Маросейке пришли около 60 человек.

Очередь у посольства Белоруссии в Москве. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Отдам свой голос, действующий президент, Александр Лукашенко, пообщался с журналистами. Он рассказал, что после президентских выборов в Белоруссии отношения с Россией будут строиться нормально, а также заявил, Минск всегда будет готов на сотрудничество с Москвой, в зависимости от ее готовности выстраивать тесные отношения.

Действующий президент, Александр Лукашенко Фото: REUTERS

Президент отметил, что после окончания голосования Белоруссия не будет ввергнута в хаос и гражданскую войну.

К тем кто не может сам добраться до участка, выезжают члены избирательной комиссии Фото: REUTERS

Соблюдаются все меры санитарной безопасности Фото: REUTERS

Последняя возможность познакомиться с кандидатами Фото: REUTERS