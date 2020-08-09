Михаил Зеленский показал ботинки с Микки-Маусом, Игорь Бутман - новую подругу, а Юрий Башмет - посадил дерево

На улице прекрасно и солнечно. Антуражные дамы в шляпах, фижмах и турнюрах ведут светские беседы Фото: Евгения КОРОБКОВА

8 августа - предпоследний день Международного фестиваля Чайковского. Не было бы счастья да пандемия помогла. Обычно фестиваль проходит в июне и практически всегда - дождь, холодрыга и плотная стена зонтиков перед лицом. Но из-за проклятого вируса мероприятие перенесли на конец июля-начало августа и август задался.

На улице прекрасно и солнечно. Антуражные дамы в шляпах, фижмах и турнюрах ведут светские беседы:

- Ты видела, какие сегодня ботинки у Зеленского?

Ведущий Михаил Зеленский каждый фестивальный день удивляет жителей и гостей города новой необычной обувкой. Сегодня, например, на туфлях изображение Микки-Мауса.

В палатках перед Домом-музеем Чайковского торгуют шоколадками «Чайковский» по триста рублей, игрушками клинской елочной фабрики, гипсовыми бюстами Петра Ильича. Особенно хорошо расходятся кукуруза и глинтвейн.

Ведущий Михаил Зеленский Фото: Евгения КОРОБКОВА

За пластиковыми столиками важно восседают мэтры и критики. Попыхивая электронной трубкой, важный критик в элегантных черных перчатках рассказывает о вчерашнем концерте "Неизвестный Чайковский", дирижером которого был Владимир Федосеев.

- Я поражен: человеку 88 лет, а как дирижирует! мизинцем! Взглядом. И какое фортиссимо! Вы слышали, какое фортиссимо!- восторгается критик и смотрит на меня.

Я не знаю, что сказать, поэтому поддерживаю разговор подходящей, на мой взгляд, фразой:

- А Гергиев умеет бровями дирижировать.

По воцарившемуся молчанию понимаю, что фраза неподходящая.

В музыкальной среде большой ажиотаж. Вчера перед концертом директор Геликон-оперы намекнул, что неизвестные, незаконченные и сожженные произведения Чайковского скоро будут найдены. По крайней мере, так решили критики. Предполагают, что скоро найдут оперу «Ундина», которую Петр Ильич сжег в камине. Вероятно, что Модест, брат Чайковского, оперу нашел и спас.

- Понимаете, Модест, он же кучу всего засекретил и написал, в каком году это можно читать. Все хранится в доме-музее в Клину. И всего один охранник, - выпускает кольца дыма важный критик с электротрубкой.

Маэстро Игорь Бутман и Юрий Башмет Фото: Евгения КОРОБКОВА

К журналистам выходят маэстро Игорь Бутман и Юрий Башмет. Оба веселы и хорошо выглядят. Юрий Башмет неожиданно не в черной, а в синей рубашке. Маэстро Бутман ведет под руку молодую девушку, видимо, Анну Львову, новую подругу из Челябинска, о которой на днях уже написали таблоиды.

- Она подарила мне третью молодость, - шутит Бутман.

Музыкантам вручают лопаты и предлагают по фестивальной традиции посадить дерево.

- Ямаха? - интересуется Бутман, придирчиво оглядев инструмент. Под вспышки фотокамер музыканты прикапывают яблоньку.

Маэстро Бутман ведет под руку молодую девушку, видимо, Анну Львову, новую подругу из Челябинска Фото: Евгения КОРОБКОВА

Бутман шутит, спрашивает, не заготовили ли ему надувное бревно, сообщает, что давным-давно его прапрадедушку отправили в Клин на покорм. И он прокормился…

- Скажите, а все дерево надо закапывать или хватит уже? У меня спина болит, - раздается немножко сердитый голос Юрия Башмета.

Собравшиеся спохватываются, что пока слушали рассказы Игоря Михайловича, Юрий Абрамович честно копал. Музыкантам вручают пластиковые лейки. Вылив содержимое на яблоньку, Башмет уходит готовиться к концерту, а Игорь Михайлович еще с удовольствием рассказывает журналистам про актуальность Чайковского, классную сцену в Клину и отличный звук. Кто-то из журналистов интересуется, насколько духовые инструменты опаснее, чем обычные с точки зрения распространения инфекции.

- Что вы имеете в виду? - настороженно переспрашивает Бутман.

-Ну, там слюна разбрызгивается из раструба, - пытается объяснить журналист.

- Ерунда какая-то, - отвечает музыкант и тоже уходит.

На поляне остается критик с трубкой. Он придирчиво глядит на яблоньку.

- Не приживется.

- Почему? - интересуюсь я.

- Надо весной сажать, - объясняет критик. - Вот в Ярославле фестиваль весной, там уже целый сад вырос.

Критик разражается лекцией о вегетации растений.

Игорь Бутман и Юрий Башмет посадили яблоню Фото: Евгения КОРОБКОВА

В зрительном зале на свежем воздухе зрители рассаживаются, в том числе - и на первом ряду. А народу столько, что яблоку негде упасть. Не каждый день на сцене пересекается джаз и классика. Музыканты Бутмана - в одинаковых серых костюмах и белых кроссовках. Солисты Башмета - традиционно в черном. Концерт открывается «Прогулкой» из «Картинок с выставки» Мусоргского от биг-бенда Бутмана, на что Юрий Башмет отвечает джазовой импровизацией на альте.

Зрители разражаются аплодисментами.

- Пф-пф-пф, - одобрительно пыхтит эксперт. Кольца дыма сворачиваются в лайки. Впервые за вечер наши взгляды совпали.