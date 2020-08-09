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Михаил Зеленский показал ботинки с Микки-Маусом, Игорь Бутман - новую подругу, а Юрий Башмет - посадил дерево

Чем еще удивляли звезды на Международном фестивале Чайковского в Клину
Сергей СеледкинСергей СеледкинСергейСеледкин
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На улице прекрасно и солнечно. Антуражные дамы в шляпах, фижмах и турнюрах ведут светские беседы

На улице прекрасно и солнечно. Антуражные дамы в шляпах, фижмах и турнюрах ведут светские беседы

Фото: Евгения КОРОБКОВА

8 августа - предпоследний день Международного фестиваля Чайковского. Не было бы счастья да пандемия помогла. Обычно фестиваль проходит в июне и практически всегда - дождь, холодрыга и плотная стена зонтиков перед лицом. Но из-за проклятого вируса мероприятие перенесли на конец июля-начало августа и август задался.

На улице прекрасно и солнечно. Антуражные дамы в шляпах, фижмах и турнюрах ведут светские беседы:

- Ты видела, какие сегодня ботинки у Зеленского?

Ведущий Михаил Зеленский каждый фестивальный день удивляет жителей и гостей города новой необычной обувкой. Сегодня, например, на туфлях изображение Микки-Мауса.

В палатках перед Домом-музеем Чайковского торгуют шоколадками «Чайковский» по триста рублей, игрушками клинской елочной фабрики, гипсовыми бюстами Петра Ильича. Особенно хорошо расходятся кукуруза и глинтвейн.

Ведущий Михаил Зеленский

Ведущий Михаил Зеленский

Фото: Евгения КОРОБКОВА

За пластиковыми столиками важно восседают мэтры и критики. Попыхивая электронной трубкой, важный критик в элегантных черных перчатках рассказывает о вчерашнем концерте "Неизвестный Чайковский", дирижером которого был Владимир Федосеев.

- Я поражен: человеку 88 лет, а как дирижирует! мизинцем! Взглядом. И какое фортиссимо! Вы слышали, какое фортиссимо!- восторгается критик и смотрит на меня.

Я не знаю, что сказать, поэтому поддерживаю разговор подходящей, на мой взгляд, фразой:

- А Гергиев умеет бровями дирижировать.

По воцарившемуся молчанию понимаю, что фраза неподходящая.

В музыкальной среде большой ажиотаж. Вчера перед концертом директор Геликон-оперы намекнул, что неизвестные, незаконченные и сожженные произведения Чайковского скоро будут найдены. По крайней мере, так решили критики. Предполагают, что скоро найдут оперу «Ундина», которую Петр Ильич сжег в камине. Вероятно, что Модест, брат Чайковского, оперу нашел и спас.

- Понимаете, Модест, он же кучу всего засекретил и написал, в каком году это можно читать. Все хранится в доме-музее в Клину. И всего один охранник, - выпускает кольца дыма важный критик с электротрубкой.

Маэстро Игорь Бутман и Юрий Башмет

Маэстро Игорь Бутман и Юрий Башмет

Фото: Евгения КОРОБКОВА

К журналистам выходят маэстро Игорь Бутман и Юрий Башмет. Оба веселы и хорошо выглядят. Юрий Башмет неожиданно не в черной, а в синей рубашке. Маэстро Бутман ведет под руку молодую девушку, видимо, Анну Львову, новую подругу из Челябинска, о которой на днях уже написали таблоиды.

- Она подарила мне третью молодость, - шутит Бутман.

Музыкантам вручают лопаты и предлагают по фестивальной традиции посадить дерево.

- Ямаха? - интересуется Бутман, придирчиво оглядев инструмент. Под вспышки фотокамер музыканты прикапывают яблоньку.

Маэстро Бутман ведет под руку молодую девушку, видимо, Анну Львову, новую подругу из Челябинска

Маэстро Бутман ведет под руку молодую девушку, видимо, Анну Львову, новую подругу из Челябинска

Фото: Евгения КОРОБКОВА

Бутман шутит, спрашивает, не заготовили ли ему надувное бревно, сообщает, что давным-давно его прапрадедушку отправили в Клин на покорм. И он прокормился…

- Скажите, а все дерево надо закапывать или хватит уже? У меня спина болит, - раздается немножко сердитый голос Юрия Башмета.

Собравшиеся спохватываются, что пока слушали рассказы Игоря Михайловича, Юрий Абрамович честно копал. Музыкантам вручают пластиковые лейки. Вылив содержимое на яблоньку, Башмет уходит готовиться к концерту, а Игорь Михайлович еще с удовольствием рассказывает журналистам про актуальность Чайковского, классную сцену в Клину и отличный звук. Кто-то из журналистов интересуется, насколько духовые инструменты опаснее, чем обычные с точки зрения распространения инфекции.

- Что вы имеете в виду? - настороженно переспрашивает Бутман.

-Ну, там слюна разбрызгивается из раструба, - пытается объяснить журналист.

- Ерунда какая-то, - отвечает музыкант и тоже уходит.

На поляне остается критик с трубкой. Он придирчиво глядит на яблоньку.

- Не приживется.

- Почему? - интересуюсь я.

- Надо весной сажать, - объясняет критик. - Вот в Ярославле фестиваль весной, там уже целый сад вырос.

Критик разражается лекцией о вегетации растений.

Игорь Бутман и Юрий Башмет посадили яблоню

Игорь Бутман и Юрий Башмет посадили яблоню

Фото: Евгения КОРОБКОВА

В зрительном зале на свежем воздухе зрители рассаживаются, в том числе - и на первом ряду. А народу столько, что яблоку негде упасть. Не каждый день на сцене пересекается джаз и классика. Музыканты Бутмана - в одинаковых серых костюмах и белых кроссовках. Солисты Башмета - традиционно в черном. Концерт открывается «Прогулкой» из «Картинок с выставки» Мусоргского от биг-бенда Бутмана, на что Юрий Башмет отвечает джазовой импровизацией на альте.

Зрители разражаются аплодисментами.

- Пф-пф-пф, - одобрительно пыхтит эксперт. Кольца дыма сворачиваются в лайки. Впервые за вечер наши взгляды совпали.

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