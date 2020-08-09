Александр Лукашенко рассказал о письме Владимира Путина на 5 страницах

Президент Белоруссии рассказал, что получил от Путина письмо Фото: REUTERS

Действующий президент Белоруссии рассказал подробности своего телефонного разговора (он состоялся в пятницу 7 августа) с Владимиром Путиным. И ответил — как дальше будут выстраиваться отношения с Москвой.

- Строиться отношения будут нормально, - заявил Лукашенко. - Да, я упрекнул Россию, что они перешли с братских на партнерские отношения. Но президентом России (в телефонном разговоре,. - ред.) было четко заявлено: "Мы будем строить с вами братские отношения. А то, что происходит, Александр Григорьевич, давайте разберемся детально. Я вам пришлю информацию, которой мы обладаем на сегодняшний день".

Президент Белоруссии рассказал, что на следующий день получил от Путина письмо «по-моему на пяти страницах. С изложением всех фактов». Имеется ввиду точка зрения Москвы - что на самом деле могло произойти с 33 россиянами, задержанными в Минске. «Комсомольская правда» подробно писала об этом со ссылкой на свои источники в спецслужбах в материале «Арест 33 россиян в Минске оказался провокацией спецслужб Украины».

- Сейчас наш Следственный комитет рассматривает эти факты, - сказал Лукашенко.

А насчет дальнейших отношений с Россией президент Белоруссии заявил:

- Что касается перспективы, если кто-то ждет, что у нас абсолютно испортились отношения с Россией - заблуждаетесь!

Лукашенко также подтвердил, что версия провокации в деле 33 задержанных россиян третьей стороны (Украинских спецслужб, - ред.) действительно рассматривается.

- Но сейчас главное - чтобы не устроили пожар в центре Минска, — сказал он.

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