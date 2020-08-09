Лига чемпионов 2020: Без Роналду, но с Месси

Два гола сделал Криштиану Роналду, но так как французы забили мяч на чужом поле, именно они прошли дальше Фото: REUTERS

В пятницу и субботу доигрывались ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов, которые были отменены еще в марте из-за пандемии. Любопытно, что тогда проскочить в ¼ финала успели ПСЖ (победил «Боруссию»), «Атлетико» («Ливерпуль»), «Аталанта» («Валенсия») и «Лейпциг» («Тоттенхем»), которым удалось сыграть по обе встречи. А вот остальным командам пришлось проводить ответные игры спустя почти 5 месяцев на тех стадионах, где они должны были состояться еще весной.

В трех парах была интрига. «Ювентусу» надо было отыгрываться у «Леона» (первый матч 0:1). Но уже в начале встречи туринцы пропустили еще один мяч и им уже надо было забивать три. Два гола сделал Криштиану Роналду (общий счет стал 2:2), но так как французы забили мяч на чужом поле, именно они прошли дальше.

Не смог отыграться и бывший клуб Роналду «Реал». После весеннего поражения у себя дома от «Манчестер Сити» (1:2), мадридцам надо было побеждать в гостях, но они вновь проиграли с таким же счетом.

После домашней ничьей с «Барселоной» (1:1) был шанс пройти дальше и у «Наполи». Но Лангле, Мессии и Суарес расставили все по местам (3:1).

А «Бавария» и вовсе второй раз сравняла с газоном «Челси» (3:0 и 4:1). Героем ответного матча стал Роберт Левандовски, который забил два мяча и сделал две голевые передачи. И теперь именно он претендует на звание лучшего футболиста тура Лиги чемпионов.

Кстати, УЕФА даже запустил голосование, в котором кроме поляка на это звание номинируются Роналду, Мессии и защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер, отдавший 85 процентов точных передач.

Расписание матчей ¼ финала Лиги чемпионов

(Напомним, что противостояния будут проходить из одного матча. Победители двух первых пар составят один полуфинал, двух других – второй. Все матчи пройдут в Лиссабоне на двух стадионах. Финал запланирован на 23 августа).

Среда, 12 августа: "Аталанта" - "ПСЖ"

Четверг, 13 августа: "Лейпциг" - "Атлетико"

Пятница, 14 августа: "Барселона" - "Бавария"

Суббота 15 августа: "Манчестер Сити" - "Лион"