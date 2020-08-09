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Лига чемпионов 2020: Без Роналду, но с Месси

Стало известно расписание всех матчей четвертьфинала Лиги чемпионов
Сергей КирилловСергей КирилловСергейКириллов
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Два гола сделал Криштиану Роналду, но так как французы забили мяч на чужом поле, именно они прошли дальше

Два гола сделал Криштиану Роналду, но так как французы забили мяч на чужом поле, именно они прошли дальше

Фото: REUTERS

В пятницу и субботу доигрывались ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов, которые были отменены еще в марте из-за пандемии. Любопытно, что тогда проскочить в ¼ финала успели ПСЖ (победил «Боруссию»), «Атлетико» («Ливерпуль»), «Аталанта» («Валенсия») и «Лейпциг» («Тоттенхем»), которым удалось сыграть по обе встречи. А вот остальным командам пришлось проводить ответные игры спустя почти 5 месяцев на тех стадионах, где они должны были состояться еще весной.

В трех парах была интрига. «Ювентусу» надо было отыгрываться у «Леона» (первый матч 0:1). Но уже в начале встречи туринцы пропустили еще один мяч и им уже надо было забивать три. Два гола сделал Криштиану Роналду (общий счет стал 2:2), но так как французы забили мяч на чужом поле, именно они прошли дальше.

Не смог отыграться и бывший клуб Роналду «Реал». После весеннего поражения у себя дома от «Манчестер Сити» (1:2), мадридцам надо было побеждать в гостях, но они вновь проиграли с таким же счетом.

После домашней ничьей с «Барселоной» (1:1) был шанс пройти дальше и у «Наполи». Но Лангле, Мессии и Суарес расставили все по местам (3:1).

А «Бавария» и вовсе второй раз сравняла с газоном «Челси» (3:0 и 4:1). Героем ответного матча стал Роберт Левандовски, который забил два мяча и сделал две голевые передачи. И теперь именно он претендует на звание лучшего футболиста тура Лиги чемпионов.

Кстати, УЕФА даже запустил голосование, в котором кроме поляка на это звание номинируются Роналду, Мессии и защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер, отдавший 85 процентов точных передач.

Расписание матчей ¼ финала Лиги чемпионов

(Напомним, что противостояния будут проходить из одного матча. Победители двух первых пар составят один полуфинал, двух других – второй. Все матчи пройдут в Лиссабоне на двух стадионах. Финал запланирован на 23 августа).

Среда, 12 августа: "Аталанта" - "ПСЖ"

Четверг, 13 августа: "Лейпциг" - "Атлетико"

Пятница, 14 августа: "Барселона" - "Бавария"

Суббота 15 августа: "Манчестер Сити" - "Лион"