Взрыв в Бейруте: все теории заговора

Взрыв был такой силы, что часть зданий оказались полностью или частично разрушены, Без крыши над головой остались около 300 тыс. бейрутцев, погибло более 150, ранено – 4000 человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Халатность при хранении и коррупция, из-за которой опасный груз небрежно хранился в течение нескольких лет в ангаре: такой версии придерживаются власти Ливана, говоря о причинах взрыва в порту Бейрута вечером 4 августа.

Взрыв был такой силы, что часть зданий оказались полностью или частично разрушены, Без крыши над головой остались около 300 тыс. бейрутцев, погибло более 150, ранено – 4000 человек. Но спасательные службы предупреждают, что это не окончательные данные, поисковые работы ведутся до сих пор.

Несмотря на официальные заявления ливанских властей, не исключаются и другие версии случившегося Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

КОМУ БЫЛА ВЫГОДНА ХАЛАТНОСТЬ?

О халатности власти заявили официально, ведется расследование. Но кому она была выгодна?

Итак, в течение аж целых шести лет огромная партия аммиачной селитры хранилась на портовом складе. 2750 тонн химического сырья были конфискованы с сухогруза Rhosus, который шел из Батуми в Мозамбик под флагом Молдавии. Судно арестовали в порту Бейрута из-за нарушений правил эксплуатации. Партию аммиачной селитры почему-то много лет ждала не то утилизации, не то обращения в пользу государства.

Взрыв, по сообщениям ливанских властей, спровоцировали сварочные работы. В ангаре была обнаружена щель, также в него не закрывалась дверь, вот и решено было все это отремонтировать. Искра от сварочного аппарата и спровоцировала сначала пожар, а затем взрыв.

Но пока так никто и не рассказал, а сколько дней или месяцев в ангар можно было, в общем-то, беспрепятственно проникать? В соцсетях со ссылкой на работников порта говорят о том, что такая небрежность при хранении не только опасного, но еще и ценного груза была выгодна многим: мешки с селитрой выносили со склада и продавали фермерам. Не исключено, что такой вот дополнительный заработок организовали себе портовые начальники, которые в преддверии плановой проверки территории порта решили от греха подальше ангар подлатать.

Взрыв, по сообщениям ливанских властей, спровоцировали сварочные работы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В пользу этой версии говорит и еще один факт: согласно накладным, с Rhosus было выгружено 2750 тонн селитры. Сила же взрыва не соответствовала такому количеству взрывоопасного вещества. Об этом «КП» рассказал военный эксперт Виктор Мураховский:

- Надо понимать: если бы сдетонировал такой объем, то разрушений было бы на порядок больше. Полагаю, все-таки львиную долю аммиачной селитры просто растащили, и взорвалось меньше. Железобетонный элеватор, стоявший в порт, устоял, а было бы рядом 2750 тонн аммиачной селитры, от него один фундамент остался бы.

АТАКОВАЛ ЛИ ИЗРАИЛЬ?

Самой первой версией была атака Израиля. Как, впрочем, и всегда. Ливанский телеканал Al Hadath в первые часы после взрыва лишь эту версию и озвучивал.

Да, израильско-ливанский конфликт длится уже много лет. Граница между странами закрыта, дипломатических отношений не существует, границу патрулируют миротворцы ООН. Перестрелки и боевые столкновения, тайные атаки израильских ВВС различных объектов на ливанской территории фиксируются чуть ли не ежедневно. Так что версия с атакой врага-соседа лежала, что называется, на поверхности.

Более того, в Интернете сразу после взрыва появилось видео, на котором было видно, что в один из портовых ангаров влетала ракета. Но топорный видеомонтаж быстро распознали.

Центр города практически полностью разрушен Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Израильские власти опровергли свою причастность к атаке на порт. И даже предложили помощь, чего не случалось никогда за всю историю израильско-ливанского соседства. Простые израильтяне стали собирать деньги, дабы помочь бейрутцам. А в один из вечеров мэрия Тель-Авива окрасилась в цвета ливанского флага в знак поддержки Бейрута. Невероятно, но факт: в Тель-Авиве, по сути дела, был поднят вражеский флаг.

Армия обороны Израиля распространила заявление, главным посылом которого были слова – «время отложить конфликт».

Невероятно, но факт: в Тель-Авиве, по сути дела, был поднят вражеский флаг Фото: REUTERS

Локаторы и спутниковые снимки подтвердили – с территории Израиля никаких ракет в сторону Бейрута в тот день не вылетало.

КТО-ТО ПОДЛОЖИЛ БОМБУ?

О теракте в бейрутском порту во всеуслышанье заявил президент США Дональд Трамп. Он стал единственным мировым лидером, связавшим взрыв в порту Бейрута с атакой третьих стран или спланированным терактом.

- Я встречался с кое-какими нашими замечательными генералами. Похоже, они думают, что это была чудовищная атака. Это была какая-то бомба. Это был не какой-то производственный взрыв. Военные лучше меня это знают, - заявил Трамп.

Нехотя заявление главы государства опровергли в Пентагоне. Трое высокопоставленных военных заявили, что в их ведомстве нет данных, подтверждающих информацию об атаке на Бейрут, а также теракте. И если бы таковая была, то США, в первую очередь, усилили бы меры безопасности вокруг посольства США в Бейруте. А этого не произошло.

Несмотря на опровержение со стороны Пентагона, Трамп какое-то время еще продолжил гнуть свою линию.

- Я не думаю, что кто-то может сказать напрямую сейчас. Мы проводим тщательное расследование. Некоторые считают, что это была атака, некоторые, что нет, - смирился американский лидер.

О халатности власти заявили официально, ведется расследование. Но кому она была выгодна? Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

НУЖНА ЛИ «ХЕЗБОЛЛЕ» ДЕСТАБИЛИЗАЦИЯ?

Версий о том, что за взрывом стоит ливанское военизированное движение «Хезболла», в первые дни после трагедии придерживалась западная пресса.

«Хезболла» - проиранская шиитская политическая партия, имеющая большой вес в Ливане и во всем арабском мире. Во многих странах она считается террористической организацией. В Ливане до недавнего времени «Хезболла» имела большую электоральную поддержку. Но число ее сторонников стало убывать после того, как группировка оказалась втянутой в сирийскую войну. Сказалось и введение санкций в отношении Ирана, что привело к сокращению финансовой помощи «Хезболле» со стороны Тегерана.

Немецкое издание Bild быстро провело расследование, пытаясь доказать, что партию аммиачной селитры изначально должны были доставить не в Мозамбик, а в Ливан, по заказу «Хезболлы». Никаких доказательств в пользу своей версии немецкие журналисты не смогли представить. Капитан Rhosus неоднократно заявлял, что заход в бейрутский порт был вынужденным, из-за поломки на судне. Ни у кого не было шансов заполучить конфискованный груз.

Локаторы и спутниковые снимки подтвердили – с территории Израиля никаких ракет в сторону Бейрута в тот день не вылетало Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Генеральный секретарь «Хезболлы» Хасан Насралла отверг причастность группировки к взрыву:

- Мы категорически опровергаем наличие каких-либо наших взрывчатых веществ или ракет в Бейруте. Все сообщения в СМИ по этому поводу - клевета. Мы опровергаем заявления о том, что «Хезболла» контролирует порт. Мы, скорее, знаем, что находится в порту израильской Хайфы, но не о том, что есть в порту Бейрута.

- «Хезболле» теракт против собственного народа невыгоден. Даже малейшее подозрения в чем-то подобном. – подтвердил «КП» востоковед Андрей Чупрыгин. – Ведь основное требование Запада - это разоружение «Хезболлы» и ее ликвидация. Она имеет поддержку в лице простых ливанцев. И если граждане узнают, что «Хезболла» причастна к чудовищному взрыву, унесшему жизни сотен людей, то Западу даже и не придется прилагать особых усилий к тому, чтобы «Хезболла» перестала существовать.

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