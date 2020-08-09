Победит ли Россия в гонке за вакциной от коронавируса: сколько ждать прививку жителям других стран

Разработчики из НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи уверяют, что все проработано и поводов для опасений нет Фото: ТАСС

Замминистра здравоохранения РФ Олег Гриднев объявил, что первыми прививку против коронавируса в России получат медицинские работники и пожилые люди. Как сообщает Минздрав, произойдет это уже в октябре нынешнего года. Ряд экспертов высказывают сомнения, что можно успеть так быстро доказать безопасность и эффективность вакцины. Однако разработчики из НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи уверяют, что все проработано и поводов для опасений нет. «КП» выяснила, как идет тестирование вакцин в зарубежных странах и сколько ждать прививку их жителям.

- США: в конце июля в стране начался третий этап клинических испытаний американской вакцины против коронавируса на 30 тысячах человек. «Мы поставили перед собой задачу изготовить сотни миллионов доз вакцины к осени, чтобы она была готова к применению в будущем году», - анонсировал вице-президент США Майкл Пенс.

Китай: в Поднебесной тестируются сразу несколько прививок, одна из них находится на третьей фазе исследований. «Если следовать нормальному графику технологического производства, вакцину можно будет получить к концу этого года — началу следующего», - объявил руководитель центра по контролю и профилактике заболеваний КНР Гао Фу.

Германия: разработка вакцины против коронавируса идет полным ходом, но раньше середины следующего года ждать прививку не стоит. Об этом сообщила согражданам министр образования и научных исследований ФРГ Анья Карликцек.

Италия и Великобритания: итальянские и британские исследователи совместно ведут работу над вакциной. «Наша разработка уже успешно испытана на тысяче пациентов. Сейчас мы находимся на третьем этапе испытаний, проводя тесты на десяти тысячах человек. Если все пойдет хорошо, в конце сентября может начаться производство вакцины в больших объемах», - рассказал журналистам глава итальянской биотехнологической компании Пьеро Ди Лоренцо.

Словом, в большинстве зарубежных стран, где ведутся наиболее передовые разработки, рассчитывают, что прививочная кампания от ковида начнется в следующем году.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Сколько времени нужно для полноценного тестирования вакцины

Расчеты по просьбе «КП» привел иммунолог, кандидат медицинских наук, гендиректор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков.

Сначала в клинических исследованиях на здоровых добровольцах проверяется безопасность вакцины, поясняет эксперт. Потом должна быть подтверждена эффективность прививки, то есть появление устойчивого иммунитета. Как минимум эти два этапа могут занять 5 — 6 месяцев.

Следующий шаг — процедуры регистрации вакцины. Итого, на появление доказанно безопасной и эффективной вакцины против COVID-19 можно рассчитывать не раньше весны 2021 года, считает Николай Крючков.

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