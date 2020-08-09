Чуден Днепр, а откуда берет начало?

Присмотритесь, река будто змейкой пробирается в зеленой траве
Фото: Алиса ТИТКО
«Чуден Днепр при тихой погоде, когда вольно и плавно мчит сквозь леса и горы полные воды свои… Редкая птица долетит до середины Днепра. Пышный. Нет равной реки в мире», - так писал о реке Николай Гоголь в повести «Страшная месть» (1831) из сборника «Вечера на хуторе близ Диканьки».
Здесь, где берет начало Днепр, десять лет назад появился деревянный Свято-Владимирский монастырь. Почему Владимирский? А кто крестил Русь? Правильно, князь Владимир. Территория открыта для посещения
Фото: Алиса ТИТКО
И точно – равной в мире нет. Она четвертая по длине река Европы после Волги – 2285 км. Днепр прочно связывают с Киевом, с крещением Руси в 988 году. Но мало, кто говорит, что исток река берет в России в 5 км у села Бочарово Сычёвского района Смоленской области.
Колокольня и монастырь являются новоделами, но в древнерусском стиле
Фото: Алиса ТИТКО
Добраться до этого места непросто – предстоит преодолеть практически 20 км бездорожья, поднять пыль и собрать грязь на свою машину. Но оно того стоит, за настойчивость ожидает благодать – предлагаем посмотреть фотографии нашего корреспондента.
Экологическая тропа ведет к истоку великой реки, которая соединяет братские народы, вышедшие из единой киевской купели крещения. Днепр течет на территории трех стран: Россия, Беларусь и Украина, и впадает в Черное море.
Фото: Алиса ТИТКО
Обустраивать исток Днепра начали в 1990 году. Здесь 22 июня появился колодец для путников, которые могли напиться воды
Фото: Алиса ТИТКО
Потом в 2004 году поставили купель, где в праздники можно окунуться. А еще набрать святой воды.
Фото: Алиса ТИТКО
На купели осталась памятная табличка «350 лет воссоединения Украины с Россией»
Фото: Алиса ТИТКО
А это исток Днепра
Фото: Алиса ТИТКО
Место здесь такое благодатное, рядом зеленые смоленские леса, можно даже найти белые грибы
Фото: Алиса ТИТКО
Бесплатно попить святой воды и умыться.
Фото: Алиса ТИТКО
Помнят эти места и кровопролитные бои с фашистами
Фото: Алиса ТИТКО
О первом визите патриарха Кирилла остался памятный стенд. Это было 29 августа 2015 года, он освятил деревянный храм в честь святого равноапостольного великого князя Владимира
Фото: Алиса ТИТКО
Сейчас реставрируют крышу монастыря. Ждут 29 августа с визитом патриарха Кирилла, а пока принимают в гости всех желающих. На территории монастыря живут всего пять священнослужителей. Женщинам при надобности дадут юбки, платки и свечи
Фото: Алиса ТИТКО
Если будет время, то пообщайтесь с иеромонахом Иоанном (Иваном). Живет и служит здесь он пять лет. Покажет все сокровища – иконы Николая Чудотворца и Сергия Радонежского (с мощами), угостит святой водицей
Фото: Алиса ТИТКО