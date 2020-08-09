Чуден Днепр, а откуда берет начало?

Присмотритесь, река будто змейкой пробирается в зеленой траве Фото: Алиса ТИТКО

«Чуден Днепр при тихой погоде, когда вольно и плавно мчит сквозь леса и горы полные воды свои… Редкая птица долетит до середины Днепра. Пышный. Нет равной реки в мире», - так писал о реке Николай Гоголь в повести «Страшная месть» (1831) из сборника «Вечера на хуторе близ Диканьки».

Здесь, где берет начало Днепр, десять лет назад появился деревянный Свято-Владимирский монастырь. Почему Владимирский? А кто крестил Русь? Правильно, князь Владимир. Территория открыта для посещения Фото: Алиса ТИТКО

И точно – равной в мире нет. Она четвертая по длине река Европы после Волги – 2285 км. Днепр прочно связывают с Киевом, с крещением Руси в 988 году. Но мало, кто говорит, что исток река берет в России в 5 км у села Бочарово Сычёвского района Смоленской области.

Колокольня и монастырь являются новоделами, но в древнерусском стиле Фото: Алиса ТИТКО

Добраться до этого места непросто – предстоит преодолеть практически 20 км бездорожья, поднять пыль и собрать грязь на свою машину. Но оно того стоит, за настойчивость ожидает благодать – предлагаем посмотреть фотографии нашего корреспондента.

Экологическая тропа ведет к истоку великой реки, которая соединяет братские народы, вышедшие из единой киевской купели крещения. Днепр течет на территории трех стран: Россия, Беларусь и Украина, и впадает в Черное море. Фото: Алиса ТИТКО

Обустраивать исток Днепра начали в 1990 году. Здесь 22 июня появился колодец для путников, которые могли напиться воды Фото: Алиса ТИТКО

Потом в 2004 году поставили купель, где в праздники можно окунуться. А еще набрать святой воды. Фото: Алиса ТИТКО

На купели осталась памятная табличка «350 лет воссоединения Украины с Россией» Фото: Алиса ТИТКО

А это исток Днепра Фото: Алиса ТИТКО

Место здесь такое благодатное, рядом зеленые смоленские леса, можно даже найти белые грибы Фото: Алиса ТИТКО

Бесплатно попить святой воды и умыться. Фото: Алиса ТИТКО

Помнят эти места и кровопролитные бои с фашистами Фото: Алиса ТИТКО

О первом визите патриарха Кирилла остался памятный стенд. Это было 29 августа 2015 года, он освятил деревянный храм в честь святого равноапостольного великого князя Владимира Фото: Алиса ТИТКО

Сейчас реставрируют крышу монастыря. Ждут 29 августа с визитом патриарха Кирилла, а пока принимают в гости всех желающих. На территории монастыря живут всего пять священнослужителей. Женщинам при надобности дадут юбки, платки и свечи Фото: Алиса ТИТКО