Анна Герман, политик из Киева: Простые люди в Украине говорят - посмотрите на Беларусь, там порядок, там развивается экономика

Анна Герман. Фото: ИТАР-ТАСС/ Максим Шеметов

- Анна, а вы же внимательно, наверняка, следите за тем, что происходит в Белоруссии, - президентские выборы же там сегодня. Что пишут ваши СМИ? Что говорят в политических кругах?

- Прежде всего, сегодня православная церковь отмечает день святителя Пантелеймона. И в этот день не может случиться что-то плохое.

И сегодня же в Украине отмечают день рождения Леонида Кучмы (экс-президент Украины. - А.’Г.), которого часто сравнивают с Лукашенко в Украине. Потому что считается у нас, что Кучма был тоже сильный, умел отстаивать национальные интересы Украины так же, как Лукашенко умеет отстаивать интересы Беларуси.

Простые люди в Украине всегда Лукашенко ставят в пример, всегда Беларусь ставят в пример. И говорят - вот, смотрите, как в Беларуси, - там порядок. Там развивается экономика.

А, вы знаете, заангажированные журналисты, - они пишут по указке тех, кто им платит. Есть независимые журналисты, конечно, следят независимым взглядом за Беларусью. Но, вы знаете, пресса бывает разная, тут такое дело.

Все в Украине люди уверены, что Лукашенко победит. А это значит, что на границе нашей будет стабильная страна.

Мы бы очень не хотели и не желали бы белорусскому народу повторения того, что случилось в Украине после майдана. Мы не хотим, чтобы у них был вот этот хаос, чтобы у них пролилась кровь, чтобы у них к власти пришли люди, которые безответственные, непрофессиональные. И абсолютно без опыта, и которые превратили бы жизнь их в ужас.

Они должны гордиться своим президентом, который держит страну, который умеет отстаивать интересы страны, который, в общем-то, считается сильным президентом.

Поэтому, нормальные, простые люди в Украине вот так смотрят на эти вещи. А пресса, вы знаете, она бывает разной.

- Да. И это, наверное, хорошо.

- Да. И это хорошо, конечно. Это демократия, так сказать.

- Наверное, достаточно для нынешнего дня?

- Как вы считаете... И пусть святитель Пантелеймон оздоравливает всех нас. И Россию, и Украину, и Беларусь.

- Будем надеяться. Спасибо.

- Будем надеяться, будьте здоровы.

- Удачи. Счастливо, Анна.

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