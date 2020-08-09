Над NASA потешаются за отказ от "неполиткорректных названий" объектов Вселенной

Пользователи сети высмеяли нововведения NASA Фото: Shutterstock

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) стало объектом насмешек после участия в федеральной правительственной кампании «по избавлению от системной дискриминации и неравенства».

NASA объявило, что перестает использовать имена собственные «Эскимосская туманность» и «Галактика сиамских близнецов». Вместо этого управление будет использовать названия этих объектов Вселенной по их обозначениям в каталоге Международного астрономического союза – NGC-2392 и NGC-4567.

«Сегодня термин «эскимос» рассматривается как колониальный, с расистской подоплекой, навязанный коренным жителям арктических регионов. В большинстве официальных документов он не используется. По мере того, как научное сообщество работает над выявлением и устранением системной дискриминации во всех аспектах, стало ясно, что названия некоторых космических объектов могут быть вредными», - говорится в заявлении NASA.

Сиамом вплоть до революции 1932 года назывался Таиланд.

Пользователи сети высмеяли нововведения NASA. Писательница Кристина Хофф Соммерс посоветовала NASA озаботиться подбором политкорректных терминов для черных и карликовых дыр, а также для темной материи.