Петросяну и не снилось: Юрий Гальцев изменился до неузнаваемости ради молодой любовницы

59-летний Юрий Гальцев преобразился на карантине. Фото: Алексей БУЛАТОВ

59-летний Юрий Гальцев, долгое время выступавший в "Аншлаге" в одном и том же образе - чудаковатого мужчины с растрепанной прической в ярких клоунских рубашках, на днях поразил публику невероятным преображением. Юморист появился на съемках шоу Елены Степаненко постройневшим на пару десятков килограммов, с гладко выбритой головой и аккуратной бородкой, в импозантном пиджаке с бабочкой. Если бы экс-жена Петросяна не подписала его на фото в соцсетях, многие попросту не узнали бы.

- "Глаза дружбы редко ошибаются", говорил в свое время Вольтер. И вот смотрю я в глаза своего друга Юры и вижу в них столько тепла и любви! - призналась Елена Степаненко. - Поверьте мне, эта любовь способна преодолеть все на свете. Прошу вас, не бойтесь, просто любите! И тогда все неприятности обойдут вас стороной.

Свое послание Елена Георгиевна щедро украсила смайликами-сердечками, а рядом с другом в эффектном красном костюме она выглядела очень эффектно. Оба посвежевшие, помолодевшие, счастливые, Степаненко и Гальцев могли бы дать повод для слухов о романе, однако, на самом деле их связывает лишь крепкая дружба и в чем-то похожие семейные ситуации.

Юморист также, как и Евгений Петросян, женился в середине восьмидесятых - для Гальцева этот брак стал вторым. И также, как старший товарищ, Юрий Николаевич ушел к молодой помощнице-любовнице, с которой у него 30-летняя разница в возрасте, - говорят, именно она заставила артиста сесть на диету и сменить имидж. Вот только, в отличие от Евгения Вагановича, его коллега так и не развелся.

Мария Насырова пять лет назад родила юмористу сына. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

О романе Гальцева и его студентки-актрисы Марии Насыровой стало известно в 2016 году: тогда в прессу попали снимки 55-летнего артиста и его 24-летней подруги. Пара веселилась на вечеринке, он нежно обнимал ее за талию - эти кадры красноречивее всяких слов говорили об их чувствах. Оказалось, пара вместе уже несколько лет: Мария в 2010 году поступила на актерский курс к Гальцеву в Санкт-Петербургскую академию театрального искусства, а после учебы пришла работать в его театр. Но никто и подумать не мог, что к тому времени красавица Маша уже успела родить сына любимому мужчине: их сын Глеб появился на свет в 2015-м, и все это время юморист тщательно скрывает наследника.

От двух официальных браков у Гальцева есть старшие дети: сын Михаил и дочь, тоже Маша, да и внуки юмориста намного старше его пятилетнего сына. Два года назад Юрий Николаевич купил квартиру площадью 103 кв. м. в элитном доме в Санкт-Петербурге, которую оформил в равных долях на себя, любовницу и ребенка. При этом разводиться с законной женой, актрисой Ириной Ракшиной, и делить с ней имущество Гальцев, судя по всему, не собирается.

- У нас совершенно разные ситуации. Ну, развелся Петросян. Это его жизнь. Его карма. Никаких подобных страхов у меня нет и я не ревную, - призналась недавно "КП" Ирина Ракшина.

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