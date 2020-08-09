Выборы в Белоруссии: «Три грации» против Батьки и «тихари» против журналистов

Приехала Тихановская, скрывающаяся от слежки в некоей "секретной квартире". Фото: REUTERS

Пишу этот репортаж, а за моим столиком в уличном кафе у избирательного участка, где должна голосовать главная соперница Александра Лукашенко на этих выборах - Светлана Тихановская, сидит «тихарь».

К ним привыкаешь, как к комарам в тайге. Они роятся вокруг, особенно не скрываясь.

Но этот появился неожиданно. В черных очках. В черной кепке. Накачан. Похоже специально, для народности, плохо выбрит.

Не обращая на меня внимания, слушает со спины соседа, который расслабленно рассказывает видео-блогерам, за кого голосовал...

Пришло их время – бдительных людей в штатском. Минск – их город. В субботу на Октябрьской площади, где несколько десятков оппозиционеров пришли поаплодировать (несанкционированные аплодисменты на улицах здесь считаются антиправительственным выступлением), они провели зачистку. Просто шли по улице (их ориентир журналисты – наш брат, как чайки, если нас много значит клев будет) и всматривались в прохожих. Выхватывали, паковали и закидывали в автобус по загадочному принципу – например, взяли респектабельного мужчину с чемоданчиком. Или вытащили с заднего сидения такси пассажира. Видимо, он похлопал когда-то. И пришло время платить. 10 суток ареста...

Пришло их время – бдительных людей в штатском. Минск – их город. Фото: REUTERS

Лукашенко проголосовал на избирательном участке в окружении белорусских журналистов (подавляющее большинство иностранных не аккредитовали, поэтому мы, российская пресса, работаем на страх и риск – журналистов телеканала «Дождь», например, на выходе из съемной квартиры просто тихо скрутили и положили на асфальт).

На вопрос не выйдет ли сразу после голосования ситуация из-под контроля, белорусский президент успокоил:

«Из-под контроля никто ничего не выпустит. Ничего не выйдет. Это я вам гарантирую.»

Лукашенко проголосовал на избирательном участке в окружении белорусских журналистов Фото: REUTERS

Зато на голосование Светланы Тихановской явилась вся неаккредитованная российская братия из всех главных СМИ России.

Что выглядело на взгляд «тихаря» соблазнительно. Концентрированные сливки журналистского сообщества стояли у входа на участок, и словно ждали приезда автозака.

Но обошлось. Пока.

Приехала Тихановская, скрывающаяся от слежки в некоей "секретной квартире". Появилась и вторая из «трех граций» (так здесь называют женскую команду оппозиции*) Колесникова. Третья – супруга беглого кандидата в президенты Цепкало не выдержала и бежала из страны, к мужу на Украину.

И если прибавить ко всему этому тотальные перебои в день выборов в Минске с интернетом, ожидания тревожные.

Белоруссия, конечно, сделает свой выбор. Но что ей за это будет?

* "Три грации оппозиции" - это жена арестованного блогера Сергея Тихановского, ставшая кандидатом в президенты домохозяйка Светлана Тихановская, это работница штаба арестованного кандидата Виктора Бабарико - Мария Колесникова и это жена вынужденного уехать из страны кандидата Валерия Цепкало - Вероника Цепкало.

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