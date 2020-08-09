Экономист Михаил Ковалев: «За свое политическое влияние на Беларусь Москва могла бы и заплатить»

Экономист Михаил Ковалев Фото: www.youtube.com

- Скажите, все кандидаты в президенты Белоруссии, включая с оговорками и Лукашенко, не очень довольны Союзным договором. Почему?

- В 1995 году большинство белорусов проголосовали на референдуме за экономическую интеграцию с Россией. Уверен, что если бы тогда объявили выборы союзного президента, то мы сегодня жили бы в Союзном государстве. Но тогда главы государств не смогли договориться, кто какую должность займет, и Союз отошел в тень. За 24 года выросло новое поколение. Большинство молодых белорусов никогда не были в Москве и Петербурге, а чаще бывали в Вильнюсе, в Варшаве, в Берлине...

- Неужели белорусская молодежь не бывает в России?

- Очень мало. Я же 20 лет был деканом экономического факультета, спрашивал у студентов, куда ездили летом? И каждый раз убеждался - их тянет в Европу. Дело дошло до того, что для совместной программы с вашими вузами мы не могли набрать достаточно студентов. А как только появлялся какой-нибудь захудалый немецкий университет - аншлаг.

- От чего Россия так непопулярна?

- Думаю, виноваты власти двух стран. Еще 20 лет назад надо было сделать общее образовательное пространство. А совместная учеба – это в будущем и совместный бизнес. Но время упущено. Если сейчас повторить референдум 1995 года, я не уверен, что большинство проголосует за.

- А вы?

- (смеется) Я, как экономист - глубокий сторонник экономической интеграции, но только если она выгодна обеим сторонам. Только не надо придумывать дорожные карты - как прийти, например, к единым налогам. Это же глупость! Вон Франция и Германия в Евросоюзе, а системы налогов принципиально отличные. Или неуемное ваше стремление перейти на единый российский рубль. Ну, что это даст? Ваши нефтяники и газовики все равно требуют только доллары.

В наших отношениях настоящая проблема – ежегодное отрицательное торговое сальдо Белоруссии - в 8 млрд. долларов. То есть мы каждый год должны платить вам больше, чем вы платите за наши товары. За 25 лет набежало почти 140 млрд. долларов. Мы каждый год производим все больше продукции, но вы взамен каждый год повышаете цены на газ или нефть, и снова отбрасываете нас назад.

Такой же перекос у нас был с Китаем, но Си Цзиньпин дал команду максимально способствовать белорусскому импорту. Вот такую же команду дал бы россиянам и Путин...

- Но так мы угробим своего производителя.

- Где-то вы правы. Поэтому мы все больше продаем продовольствия в Китай. Китайцы съедят все.

МАЛО КОВРИЖЕК

- Но разве не Россия датирует вашу экономику?

- Господи, как же силен в России этот стереотип! Напомню до 2007 года мы действительно покупали без вывозных пошлин вашу нефть, хотя на 98% она была «давальческая».

- Как это?

Ваши бизнесмены привозили сюда нефть, перерабатывали на наших заводах, бензин продали, деньги брали себе. Получается, Вы дотировали вовсе не Беларусь, а своих олигархов, а те нам платили за переработку маржу... А когда мы подписали договор о евразийском экономическом союзе, Россия потребовала, чтобы в ЕЭС приняли российские таможенные пошлины на все товары. Ради ЕЭС мы скрепя сердце согласились. Хотя пошлины были высоки, например, на автомобили (у нас тысячи людей гоняли дешевые машины из Европы). Но в ответ мы получили от России царский подарок - вывозные нефтяные пошлины мы могли оставить себе — где-то 2 млрд долларов. А потом Россия придумала «налоговый маневр» и «подарок» стремительно усох до 300 млн. долларов.

- Вы хотите сказать – что белорусы от Союзного государства мало получают?

- Коврижек-то особенно и нет.

- Но белорусы могут спокойно приехать в Россию, не считаясь у нас иностранцами. Могут работать наравне с россиянами.

- В России белорусов работает не так уж много. Тем более, что нашему государству это вообще и не нужно. Зачем учить здесь человека, который поедет работать на Россию?

- А как же интересы обычного человека? Бюрократических препонов между нами нет. Это же здорово!

- Да препонов нет и в Вильнюсе, куда сейчас белорусы едут. Умные едут и в Германию, их там охотно на учебу и работу берут. Согласен - в Союзном государстве не нужны визы. Но нам так же не нужны визы в Украине, в Казахстане. То есть, пользы для Беларуси от Союзного государства я особо и не вижу.

Подписание дорожных карт теперь форсировать не будут. Но при Лукашенко все останется на своих местах. Фото: REUTERS

РОССИЯ ХОЧЕТ КАЗАТЬСЯ БОЛЬШОЙ

- А что получаем мы, россияне, от Союзного государства?

- Продукты питания, которые вам пока нужны.

- Мы можем купить их у вас и без Союза.

- Вы правы. Сахар у вас появился свой, так вы не берете наш уже. (задумывается) Вам, думаю, Союз нужен, чтобы по-прежнему чувствовать себя великой страной… Но доля России в мировой экономике 3%. Она стремительно уменьшается, особенно после санкций. Россия сохраняет только военную и дипломатическую мощь. Сравним: Китай – 19% мирового ВВП, Евросоюз и США по 18%. России хочется казаться большой, и для этого она идет на интеграцию. Но как только мы пытаемся подписать очередной договор, российские экономисты протестуют – это ж дотации. Не надо платить! Хотя за политическое влияние надо бы и заплатить немного....

- Подождите, а какой смысл?!

- Чтоб сильнее нас к себе привязать. Мы же рядом. Не как Китай. У нас нет языковых барьеров. Мы еще надеялись, что будем получать нефть и газ по низким ценам…

- Как-то мелко для Союзного государства...

- Все-таки Беларусь маленькое государство. И хотя бы полмиллиарда долларов сэкономить на газе или нефти – для нас очень неплохо.

- А россияне надеются на братство….

- Если бы кто-то у нас начал выступать против дружбы с Россией, народ бы его не понял. Даже молодое прозападное поколение – люди русского мира. Они воспитаны на русской литературе, и к России и русским относятся позитивно. В этом мы принципиально отличаемся от Украины, где всегда были трения между киевлянами и москвичами.

И весь наш негатив к Союзному государству - следствие экономических споров. То что произошло на Украине, у нас никогда не будет.

ПУСТЬ ЛУКАШЕНКО ПРАВИТ ЕЩЕ 10 ЛЕТ

- А почему Лукашенко уже не так популярен?

- Думаю, это утомление от 26 летнего срока. Ваш экономист Гуреев сказал – такие лидеры остались в 20 веке, а мы давно живем в 21-м.

- Устарели?

- Немного. Даже не в действиях — в словах. Плохо объясняют. Не теми словами. А так Лукашенко делает все более-менее правильно. В России ВВП - 30 тысяч долларов на человека, у нас – 20 тысяч. Но у вас львиная доля идет олигархам, а жителю Ивановской области достаются копейки. В Беларуси все делится более справедливо. Но люди все равно хотят перемен. Думаю, после выборов наш президент перестроится, наймет людей, которые улучшат его имидж.

- А если Лукашенко придется уйти, что будет с экономикой?

- Если придет кухарка управлять государством, за полгода все развалится. Навалятся на заводы, расхватают все. Как это было у вас на залоговых аукционах... Развалится даже порядок и чистота на улицах…

- Белорусы говорят, что это не заслуга Лукашенко, они сами всегда были чистоплотные.

- Ничего подобного. Если ослабят вожжи, станет, как на юге Италии, где улицы были завалены мусором. Губернаторы осмелеют, и начнут обогащаться...

- То есть Беларусь надоел Батька, но она пропадет без него?

- Беларусь - наследница традиций долгого правления. Сталин правил больше 30 лет. Николай Первый - 30. Наш первый правитель Полоцкого княжества Всеслав Чародей 57 лет правил. И я думаю, если Лукашенко поправит нами еще 10 лет, страшного не будет.

- А судьба Союзного договора?

- Я думаю, подписание дорожных карт теперь форсировать не будут. Но при Лукашенко все останется на своих местах.

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