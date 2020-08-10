Могут ли россияне рассчитывать на снижение коммунальных платежей

Вода из крана все та же, а платим мы все больше Фото: Олег УКЛАДОВ

35% ЗА 5 ЛЕТ

Плату за коммунальные услуги и ресурсы в России повышают каждый год, а иногда и дважды успевают – так было в 2019-м из-за повышения НДС. И 2020-й не стал исключением, хотя даже министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев говорил, что рассматривается вопрос о заморозке тарифов.

Тем не менее, бюрократическая машина сработала по привычке. Сначала выходит постановление правительства, в котором указана максимальная планка роста цен на ЖКУ. Впрочем, тут же оговаривается, насколько эту планку можно переплюнуть. Да к тому же региональные власти могут разрешить городам и весям накинуть еще пару процентов. Еще один подводный камень – правительство и губернаторы решают, на сколько подорожает вся платежка. Можно резко поднять тариф, например, на холодную воду, но почти не трогать электроэнергию – и уложиться в отведенные параметры.

- Средние индексы в регионах устанавливаются в зависимости от инфляции, - объяснил заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Виталий Королев. – Эти индексы – единственное, что сдерживает рост тарифов на коммунальные услуги.

Последние годы инфляция – по крайней мере официальная – в стране довольно низкая, так что и цифры в квитанциях растут понемногу, процента на 4 в год. Не самое страшное повышение, которое можно себе представить. Да и народу же хуже будет, если из-за недофинансирования водоканалов или котельных начнутся аварии.

- Пересмотр тарифов необходим для стабильной работы коммунальных предприятий и сохранения качества услуг, - подчеркнул Королев.

Стала ли вода в наших кранах за год на 4% чище и горячее – вопрос скорее философский. Равно как и то, стали ли вкуснее помидоры, которые в магазинах примерно так же подорожали. А вот цифры – вещь конкретная, поэтому каждый может вооружиться калькулятором и математикой за 6 класс, чтобы посчитать, насколько выросли тарифы, скажем, за последние 5 лет.

Получается, больше чем на треть (см. инфографику). Спасибо сложным процентам, которые растут, как снежный ком: если вы платили 1000 рублей, а потом вам подняли тарифы на 4%, вы станете платить 1040 рублей, и 4-процентное повышение в следующем году будут считать уже от этой суммы.

ЗАПЛАТЯТ ВСЕ

Но неужели даже пандемия не повод не поднимать тарифы?

- Ситуация странная. Очевидно из-за коронавируса упали доходы населения. Кроме того, снизились цены на энергоносители на мировых рынках. То есть нет никаких предпосылок повышать коммунальные тарифы, но правительство делает это, - говорит председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин. – Полагаю, все дело в лоббистских возможностях крупных поставщиков коммунальных ресурсов.

Время и правда непростое, народ экономит на всем. За время самоизоляции люди стали платить за коммуналку на 50% меньше. Получается, коммунальщики хотят вернуть потери с тех, кто исправно платит?

- Это не потери, а скорее, отложенная прибыль. У нас по стране финальная собираемость платы за ЖКУ больше 98%, то есть рано или поздно с должников все взыщут, - объясняет Крохин.

- Раздражение людей, которым каждый год приходится платить все больше, понятно. Но, полагаю, оно возникает, потому что народ не видит, за что он платит, - сказала «КП» директор направления «Городское хозяйство» Института экономики города Ирина Генцлер. – А если вникнуть в вопрос, окажется, что большая часть ресурсных компаний не получают достаточно денег для обновления своих сетей. Да что там, даже на оперативную деятельность многим не хватает.

По словам эксперта, платежки россиян все еще не дотягивают до экономически обоснованного уровня.

- Хоть редко, но есть примеры, когда тарифы не повышаются, но это всегда локальные истории. Например, какой-нибудь городской водоканал несколько лет держит тариф на одном уровне. Но это всегда означает, что у него есть какие-то другие источники финансирования, - говорит Генцлер.

Правда, чаще бывает обратная ситуация. Водоканалы, которые во многих городах в плачевном состоянии, местные власти передают под управление частникам. Те обязуются вложить круглую сумму, переложить трубы и обновить инфраструктуру, а лет через 50 или хотя бы 30 вернуть все это добро городу. Но за эти годы тарифы на воду будут расти быстрее прежнего. То есть ремонт оплатят жители города – а еще прибыль инвесторов.

Похоже, о снижении коммунальных тарифов можно и не мечтать. А вот повышение – очень даже возможно. Фото: Александр ГЛУЗ

ОТНЯТЬ И ПОДЕЛИТЬ

Похоже, о снижении коммунальных тарифов можно и не мечтать. А вот повышение – очень даже возможно. Например, в плате за электричество.

В России до сих пор действует так называемое перекрестное субсидирование, придуманное в тяжелые 90-е. Тогда, чтобы не сильно повышать плату рядовым потребителям, ее взвинтили для предприятий. И до сих пор бизнес (за исключением самого крупного) платит больше, чем компенсирует относительно небольшой тариф для народа – почти в 2 раза ниже экономически обоснованного.

Пару лет назад обсуждалась идея ввести дифференцированный тариф: тратишь меньше 300 кВт/ч в месяц – платишь по базовому тарифу, от 300 до 500 – по повышенному, больше 500 – по экономически обоснованному. За счет вырученных денег планировалось снизить нагрузку на бизнес. Тогда, правда, инициативу сочли недоработанной и убрали под сукно, но сейчас депутаты снова о ней вспомнили.

- При такой схеме люди, которые могут себе позволить платить за ЖКУ, должны будут экономить не за счет тарифа, а за счет снижения потребления. Более разумно подходить к этому вопросу или покупать энергосберегающие приборы, - считает Ирина Генцлер. – А малоимущие должны будут получить помощь в виде субсидии от государства. Она и сейчас есть, но явно работает не на полную силу.

Впрочем, по словам экспертов, способ если не снизить, то хотя бы не поднимать тарифы есть.

- Исследования последних лет показывают, что 30-40% в наших платежках – это воровство, офшоры, футбольные клубы и прочее, - говорит Константин Крохин. – Проблема еще и в том, что коммунальная сфера не однородна. Есть загибающиеся водоканалы, у которых нет денег поменять дырявые трубы, а есть, мягко говоря, более благополучные поставщики газа и электроэнергии. Так может, стоит не нагружать людей лишний раз, а перераспределить деньги внутри системы, чтобы нуждающиеся получили их от тех, у кого их слишком много?

Сравнить «Газпром» с провинциальным водоканалом, где слесари деревяшками забивают дыры в трубах, и правда сложно. Может, пришло время вспомнить коммунистический лозунг и дать каждому по потребностям?

- Это вопрос в широком смысле властей. Мне кажется правильным, чтобы это решение было обосновано не политически, чтобы угодить людям, а экономически, - говорит Ирина Генцлер. – Нам не хватает спокойной дискуссии, чтобы понять, в каком состоянии каждая из ресурсных отраслей, и сколько нужно денег, чтобы привести их в должное состояние.

КСТАТИ

Бизнесу тоже повышают тарифы. И за это платят покупатели

- Из-за очередного повышения тарифов с 1 июля этого года наши расходы на энергоносители увеличатся на полтора миллиарда рублей в год, - рассказал «Комсомольской правде» гендиректор холдинговой компании «Тулпар», президент Союза торговых предприятий Татарстана, член политсовета Партии Роста в Татарстане Наиль Сулейманов. – Из-за этого нам придется поднять постоянную часть арендной платы для магазинов в нашем ТЦ на 0,6%. То есть мы вынуждены компенсировать возросшие расходы за счет нашего единственного источника доходов – арендаторов. А те в свою очередь перекладывают эти затраты на своих клиентов и покупателей через повышение цен. Получается, в конечном итоге за все платят люди.

Как менялись платежки

По данным Института проблем естественных монополий.

Какую коммуналку платят в разных странах

По данным Numbeo.com.

Примечание. Для расчета использованы тарифы для квартиры в 85 квадратных метров и данные о средней зарплате после вычета налогов. Все цены указаны в долларах, чтобы их можно было сравнить. В известной степени эти данные – средняя температура по больнице. Ведь повышение тарифов в разных странах происходит в разное время, да и расценки разнятся от города к городу: жители Нью-Йорка и Расина, штат Висконсин, платят очень разные деньги, как и москвичи с тамбовчанами. Но если та или иная цифра и отличаются от реальной строки в платежке, они дают представление о тенденциях.