Итоги выборов президента Белоруссии 2020: опубликованы данные экзит-полов

Избирательные участки закрылись в 20.00 Фото: Павел МАРТИНЧИК

Окончательные итоги выборов президента Белоруссии 2020 года в ЦИК страны объявят после подсчета всех голосов. Но уже известны данные экзит-полов.

Напомним, на пост президента претендуют пять человек: Сергей Черечень, Анна Канопацкая, Андрей Дмитриев, Светлана Тихановская, Александр Лукашенко.

Согласно exit poll Молодежной лаборатории, предварительные результаты таковы:

Александр Лукашенко набирает 79,7%

Светлана Тихановская 6,8%

Анна Канопацкая 2,3%

Андрей Дмитриев 1,1%

Сергей Черечень 0,9%

Против всех - 9,2% избирателей.

Кроме того, в ЦИК отметили, что по итогам голосования в 5 регионах у Александра Лукашенко 82% голосов.

- Международная практика показывает, что exit poll и такая форма, как опрос на выходе, дают результат, который очень близок к официальным результатам голосования,- говорил председатель БКМО Павел Алексо.

В 20.00 закрылись избирательные участки, счетные комиссии приступили к работе. Еще днем 9 августа явка преодолела необходимый минимум для того, чтобы выборы признали состоявшимися. Самыми активными избирателями оказались жители Брестской области, а вот в Минске голосовали менее охотно.

Еще до закрытия участков ходили слухи, что из-за длинных очередей из желающих проголосовать, продлят работу избирательных участков. Но в ЦИК заявили, что отступать от планов не будут - участки закроются ровно в 20.00 (время совпадает с московским). Однако, после 20.00 работу некоторых участков пришлось продлить. По данным ЦИК пяти регионов, где закрыли участки, Лукашенко набирает 82,08% на закрытых участках в пяти регионах Белоруссии, у Тихановской 6,98%.

Кстати, очереди были не только в Белоруссии, но и на избирательных участках в Санкт-Петербурге. У дипмиссии собралась колонна длинной почти в 600 человек.

Не обошлось на этих выборах без задержаний - люди в штатском, которых в народе называют "тихари" повалили на землю российских журналистов телеканала "Дождь", которые так и не получили аккредитацию на выборы, хотя подавали документы еще в июле. В похожей ситуации оказались и другие российские представители СМИ, в том смысле, что разрешение на освещение выборов в соседнем государстве им тоже не дели.