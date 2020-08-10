«Лежал на спине, слегка поджав ноги»: новые подробности трагедии перевала Дятлова раскрыли на Первом канале

За 18 дней группа должна была пройти на лыжах 300 километров по северу Свердловской области с восхождением на две вершины. Фото: из архива фонда памяти группы Дятлова.

Зимой 1959 года в горах Северного Урала пропала группа туристов из девяти человек. Они ушли в горы под руководством студента пятого курса Уральского политехнического института Игоря Дятлова. За 18 дней группа должна была пройти на лыжах 300 километров по северу Свердловской области с восхождением на две вершины. Поход относился к высшей категории сложности по классификации 1950-х годов. Через месяц после пропажи туристов спасатели нашли на склоне безымянного перевала разрезанную палатку и пять замерзших тел в радиусе полутора километров от нее. Трупы остальных отыскали только в мае. Следствие установило, что часть туристов погибла от холода, но у некоторых обнаружены смертельные травмы непонятного происхождения. Что именно произошло с группой Дятлова - неизвестно до сих пор.

Зимой 1959 года в горах Северного Урала пропала группа туристов из девяти человек. Фото: из архива фонда памяти группы Дятлова.

Первый канал и журналисты «Комсомолки» продолжают изучать странные обстоятельства гибели девяти туристов. И на сей раз в фокусе программы «На самом деле» оказались новые свидетельства произошедшего и новые очевидцы. Одним из экспертов на съемках стал наш спецкор Наталья Варсегова.

После того, как в пресс-центре «Комсомольской правды» 11 июля прозвучали любопытные подробности прокурорской проверки, которая была организована по обращению журналистов «КП» в Генеральную прокуратуру РФ, трагедия на перевале Дятлова вновь оказалась в центре внимания. Отчасти из-за того, что многие участники поисков погибших в 1959 году туристов и большинство исследователей не согласились с озвученной версией. Напомним, по мнению юриста Андрея Курьякова, группа Дятлова погибла из-за лавины.

Следствие установило, что часть туристов погибла от холода, но у некоторых обнаружены смертельные травмы непонятного происхождения. Фото: из архива фонда памяти группы Дятлова.

- Не было там никаких признаков лавины, - заявил в эфире программы «На самом деле» поисковик Владислав Карелин. Владиславу Георгиевичу на днях исполнилось 88 лет, но обстоятельства той трагедии он помнит отчетливо. Не происходило в его жизни более загадочных событий.

Владислав Карелин не соглашается на съемки в федеральных проектах, но в этот раз специально для «Комсомолки» и Первого канала сделал исключение. В программе он подробно расскажет, как ему удалось обнаружить под толстым слоем снега тело Рустема Слободина.

Через месяц после пропажи туристов спасатели нашли на склоне безымянного перевала разрезанную палатку и пять замерзших тел в радиусе полутора километров от нее. Фото: из архива фонда памяти группы Дятлова.

- Он лежал на животе, слегка поджав ноги, - вспоминал Владислав Георгиевич.

На детекторе лжи появится еще один уникальный свидетель Владимир Чеглаков, сын того самого лесника Чеглакова, который первым нашел палатку. Что рассказывал отец сыну о поисках туристов и кем на самом деле был лесник из небольшого поселка Вижай? Владимир Чеглаков впервые озвучит свою версию событий.

Первый канал и журналисты «Комсомолки» продолжают изучать странные обстоятельства гибели девяти туристов. Фото: из архива фонда памяти группы Дятлова.

В эфире появится еще один свидетель – Валерий Шумков, сын Анатолия Шумкова, руководителя туристской группы, которая шла параллельным с дятловцами маршрутом и в ночь гибели дятловцев, видела сигналы ракетницы со стороны перевала Дятлова. Валерий поделится новыми подробностями трагедии, о которых вы узнаете сегодня, в понедельник 10 августа, в 18.40 в программе «На самом деле».

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