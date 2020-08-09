Официальный экзит-пол: Лукашенко побеждает на выборах президента Беларуси с 79,7% голосов

Александр Лукашенко лидирует на выборах президента Белоруссии с 79,7% голосов. Об этом сообщили госагенства Белоруссии со ссылкой на официальный экзит-пол. Фото: REUTERS

Александр Лукашенко лидирует на выборах президента Белоруссии с 79,7% голосов. Об этом сообщили госагенства Белоруссии со ссылкой на официальный экзит-пол. По их же данным, основная соперница действующего президента Светлана Тихановская набирает 6,8% голосов.

При этом явка на выборах зафиксирована небывало большая - за два часа до закрытия участков для голосования она составила 79%. То есть, явка явно превысит 80%, так как на многие участки стояли длинные очереди желающих проголосовать.

Остается дождаться первых предварительных результатов выборов от ЦИКа Белоруссии. И реакции на эти итоги участников выборов. Напомним, белорусская оппозиция обещала ответить акциями протеста на любые результаты кроме их победы. А Александр Лукашенко заявлял, что беспорядков не допустит.

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