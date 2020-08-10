Актриса Ия Саввина со скандалом отказалась сниматься у Андрея Кончаловского

Актриса Ия Саввина. Фото: Александр Саверкин/ТАСС

Актриса Ия Саввина не собиралась идти в артистки. Она училась на факультете журналистике МГУ и играла в Студенческом театре. Там ее и заприметил Алексей Баталов. Игра Ии Сергеевны так впечатлила его, что он порекомендовал непрофессиональную актрису Иосифу Хейфицу, готовившемуся к съемкам "Дамы с собачкой". Главная мужская роль как раз была закреплена за Баталовым, а поиски героини активно велись. Это был 1960 год. С того момента и началась ее карьера в кино.

Успех фильма "Дама с собачкой", а также феноменальная игра Алексея Баталова и Ии Саввиной был триумфальным настолько, что 24-летняя Ия проснулась знаменитой. Она никогда не училась актерскому мастерству. Ее дар был от Бога. Она без слов, только одними глазами могла рассказать все. Это шло у нее изнутри.

При этом характер у Саввиной был нелегкий. Она могла быть резкой, вспыльчивой, прямолинейной. Чего стоит случай с Андроном Кончаловским, сообщают 7 Дней.

"Фильм «История Аси Клячиной…» по сценарию Юрия Клепикова был очень дорог Саввиной. Андрей Кончаловский покорил ее своим режиссерским чутьем, умом и харизмой, атмосфера в группе была доброжелательная. Ия была очень довольна своей работой", - рассказала близкая подруга актрисы Татьяна Макулова.

В 1967 году, когда фильм был снят, мало кто сумел его увидеть. Картина на целых 20 лет угодила на полку. В 1987 году запрет был снят, а лента стала культовой.

Кончаловский решил снять продолжение с теми же героями 25 лет спустя. Совместно с Виктором Мережко написал сценарий и предложил главную роль Саввиной. "Но, прочитав сценарий, Ия не просто отказалась, а сделала это очень резко, со скандалом - досталось и Кончаловскому, и Мережко. Она сочла историю оскорбительной и уничижительной по отношению к русскому народу. Разгневавшись, Ия могла и матом приложить. Мы, ее друзья, называли это «Ия дает свечу»", - резюмировала Макулова.