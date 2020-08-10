Анекдоты: Люди, помогите!!! Я вышла замуж, а он какой-то борщ просит!

- Официант! Позовите администратора, это возмутительно! Фото вашего блюда в Инстаграме набрало всего 10 лайков! Это ресторан или забегаловка?!
* * *
Сергей Шнуров, получивший приглашение возглавить телеканал, пообещал, что контент его канала отныне будет транслироваться на всех заборах.
* * *
- Знаешь, дорогая, когда я был молодым, мне очень нравилась одна девушка, Вика Синицына... Кто знает, где она теперь, что с ней?..
- Да ты что, старый, сдурел?! Это же я!
* * *
Хорошенькая ведущая-метеоролог несла пургу.
* * *
После долгого карантина добрался наконец до дачи. Картошка вся заросла коноплей...
Что выпалывать?!
* * *
Осмотрев пациента, врач отводит его жену в сторону и тихо говорит:
- Знаете, ваш муж мне не нравится.
- Мне тоже, доктор, но дети его очень любят...
* * *
- Мам, похоже, я никогда не выйду замуж…
- Да ладно тебе. Кто-нибудь да лоханется…
* * *
Вы помните те милые различия, которые так возбуждали вас в начале отношений? После 20 лет брака полиция называет их мотивом.
* * *
Пока моя девушка спала, я встал и приготовил ей завтрак. Потом проголодался, съел его и лег обратно в постель. Как жаль, что она не узнает, какой я идеальный мужчина.
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Из уважения к Михаилу Ефремову судебные заседания проводятся по системе Станиславского.
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Лучший муж - космонавт: зарплата большая, по полгода в командировке, а если возвращается, то вся страна знает.
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Бесит, когда уже лето кончается, а море так и не удосужилось съездить к тебе.
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Медузы живут на земле более 500 миллионов лет, почти бессмертны и при этом совсем не имеют мозга. Этот научный факт дает надежду миллионам людей…
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Новый сорт конфет «Машенька» с перцем поможет вам узнать, матерится ли ваш ребенок.
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В Одессе:
- Моничка, сыночка, где ты мечтаешь работать?
- Я?! Мечтаю работать?!