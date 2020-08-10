Анекдоты: Люди, помогите!!! Я вышла замуж, а он какой-то борщ просит!

- Официант! Позовите администратора, это возмутительно! Фото вашего блюда в Инстаграме набрало всего 10 лайков! Это ресторан или забегаловка?!

* * *

Сергей Шнуров, получивший приглашение возглавить телеканал, пообещал, что контент его канала отныне будет транслироваться на всех заборах.

* * *

- Знаешь, дорогая, когда я был молодым, мне очень нравилась одна девушка, Вика Синицына... Кто знает, где она теперь, что с ней?..

- Да ты что, старый, сдурел?! Это же я!

* * *

Хорошенькая ведущая-метеоролог несла пургу.

* * *

После долгого карантина добрался наконец до дачи. Картошка вся заросла коноплей...

Что выпалывать?!

* * *

Осмотрев пациента, врач отводит его жену в сторону и тихо говорит:

- Знаете, ваш муж мне не нравится.

- Мне тоже, доктор, но дети его очень любят...

* * *

- Мам, похоже, я никогда не выйду замуж…

- Да ладно тебе. Кто-нибудь да лоханется…

* * *

Вы помните те милые различия, которые так возбуждали вас в начале отношений? После 20 лет брака полиция называет их мотивом.

* * *

Пока моя девушка спала, я встал и приготовил ей завтрак. Потом проголодался, съел его и лег обратно в постель. Как жаль, что она не узнает, какой я идеальный мужчина.

* * *

Из уважения к Михаилу Ефремову судебные заседания проводятся по системе Станиславского.

* * *

Лучший муж - космонавт: зарплата большая, по полгода в командировке, а если возвращается, то вся страна знает.

* * *

Бесит, когда уже лето кончается, а море так и не удосужилось съездить к тебе.

* * *

Медузы живут на земле более 500 миллионов лет, почти бессмертны и при этом совсем не имеют мозга. Этот научный факт дает надежду миллионам людей…

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Новый сорт конфет «Машенька» с перцем поможет вам узнать, матерится ли ваш ребенок.

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В Одессе:

- Моничка, сыночка, где ты мечтаешь работать?

- Я?! Мечтаю работать?!