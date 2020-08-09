Откуда в Белоруссии такая феноменальная явка

Гигантские километровые очереди стояли у избирательных участков.

Явка в Беларуси зашкалила – как минимум, за 80 процентов (на 18.00 она уже составляла 79,01). Гигантские километровые очереди стояли у избирательных участков. Дело дошло до того, что на некоторых из них члены комиссий отказывались закрывать голосование в положенное по законодательству время - 20.00. Понимая, что тысячи белорусов не успевают проголосовать.

- Будем работать до последнего избирателя, - успокаивали они народ.

Дело дошло до того, что на некоторых из них члены комиссий отказывались закрывать голосование в положенное по законодательству время - 20.00. Понимая, что тысячи белорусов не успевают проголосовать.

Причины фантастической явки просты и одновременно анекдотичны. Их две.

Протестное голосование. В Белоруссии невозможно себе представить, чтоб люди давились в очередях в желании проголосовать за действующую власть. Прийти на выборах и проголосовать – самый безопасный протест в Белоруссии и миллионы людей этим с удовольствием воспользовались.

Причины фантастической явки просты и одновременно анекдотичны.

Но протестный эффект «приплюсовался» к посконной белорусской традиции досрочного голосования, когда бюджетники, военные и другие «подневольные» голосуют заранее, облегчая «подсчет голосов».

Но власти не учли, что их масштабная «досрочка» в 42% совпадет с волеизъявлением тех, кто никогда и на выборы то не ходил. В итоге эффект получился кумулятивным, и явка вполне может пробить планку в сто процентов, если ее не обуздает ЦИК.

Но власти не учли, что их масштабная «досрочка» в 42% совпадет с волеизъявлением тех, кто никогда и на выборы то не ходил.

Впрочем, эти волшебные цифры ничто по сравнению с официальным экзит-полом:

Лукашенко - 81 %,

Тихановская – 8 %,

Против всех – 4 %.

Как с нервным хохотом шутят в Минске, Тихоновская в итоге получит ровно 3%. Дабы вернуть оппозиции шуточку, которая гуляла накануне выборов.

- Вы говорили «Саша-три процента»? Так получите «Свету-три».

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