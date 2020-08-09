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В Бейруте завершили поиск живых людей под завалами

С момента взрыва аммиачной селитры в Бейруте прошло пять дней
Юлия СальниковаЮлия СальниковаЮлияСальникова
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В Бейруте прекратили поиск живых людей под завалами зданий, обрушившихся в результате взрыва 4 августа.

В Бейруте прекратили поиск живых людей под завалами зданий, обрушившихся в результате взрыва 4 августа.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Бейруте прекратили поиск живых людей под завалами зданий, обрушившихся в результате взрыва 4 августа. В порту города взорвалась селитра, которая хранилась шесть лет в ангаре. Уничтожены дома больше 300 тысяч человек, разрушены здания больниц, предприятий.

Уничтожены дома больше 300 тысяч человек, разрушены здания больниц, предприятий.

Уничтожены дома больше 300 тысяч человек, разрушены здания больниц, предприятий.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Спасатели страны не справлялись с объемом работ, на помощь им прибыли специалисты из других стран, в том числе из России. Сотрудники МЧС России под обломками элеватора нашли четырех погибших. С каждым днем шансы на то, что под руинами есть выжившие, уменьшались.

Спасатели страны не справлялись с объемом работ, на помощь им прибыли специалисты из других стран, в том числе из России.

Спасатели страны не справлялись с объемом работ, на помощь им прибыли специалисты из других стран, в том числе из России.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Поисково-спасательные работы в Бейруте завершены, аварийно-спасательные работы продолжаются,- сообщили ТАСС в оперативном штабе. - Представители Минобороны Ливана, как принимающая сторона, официально заявили, что больше не ожидают найти живых людей под завалами.

Сотрудники МЧС России под обломками элеватора нашли четырех погибших.

Сотрудники МЧС России под обломками элеватора нашли четырех погибших.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официально погибшими числятся 158 человек, ранено больше 6000.

Помощь Ливану оказывают многие страны, в пострадавший город направляют специалистов и гуманитарный груз. Турция пообещала восстановить разрушенный порт Бейрута и прилегающие здания.

С каждым днем шансы на то, что под руинами есть выжившие, уменьшались.

С каждым днем шансы на то, что под руинами есть выжившие, уменьшались.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На видеоконференции, которую проводит президент Франции Эммануэль Макрон 9 августа с другими мировыми лидерами, обсуждают конкретные меры поддержки Бейрута. Так, Катар пообещал 50 миллионов долларов на восстановление, Франция 58,9 миллионов долларов, Германия - 20 миллионов долларов, Европейская комиссия - 74,2 миллиона долларов, сообщает Al Jazeera.

Поисково-спасательные работы в Бейруте завершены, аварийно-спасательные работы продолжаются

Поисково-спасательные работы в Бейруте завершены, аварийно-спасательные работы продолжаются

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официально погибшими числятся 158 человек, ранено больше 6000.

Официально погибшими числятся 158 человек, ранено больше 6000.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Помощь Ливану оказывают многие страны, в пострадавший город направляют специалистов и гуманитарный груз.

Помощь Ливану оказывают многие страны, в пострадавший город направляют специалистов и гуманитарный груз.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Турция пообещала восстановить разрушенный порт Бейрута и прилегающие здания.

Турция пообещала восстановить разрушенный порт Бейрута и прилегающие здания.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Бейруте прекратили поиск живых людей под завалами зданий, обрушившихся в результате взрыва 4 августа.

В Бейруте прекратили поиск живых людей под завалами зданий, обрушившихся в результате взрыва 4 августа.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Бейруте прекратили поиск живых людей под завалами зданий, обрушившихся в результате взрыва 4 августа.

В Бейруте прекратили поиск живых людей под завалами зданий, обрушившихся в результате взрыва 4 августа.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Бейруте прекратили поиск живых людей под завалами зданий, обрушившихся в результате взрыва 4 августа.

В Бейруте прекратили поиск живых людей под завалами зданий, обрушившихся в результате взрыва 4 августа.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Бейруте прекратили поиск живых людей под завалами зданий, обрушившихся в результате взрыва 4 августа.

В Бейруте прекратили поиск живых людей под завалами зданий, обрушившихся в результате взрыва 4 августа.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Бейруте прекратили поиск живых людей под завалами зданий, обрушившихся в результате взрыва 4 августа.

В Бейруте прекратили поиск живых людей под завалами зданий, обрушившихся в результате взрыва 4 августа.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Бейруте прекратили поиск живых людей под завалами зданий, обрушившихся в результате взрыва 4 августа.

В Бейруте прекратили поиск живых людей под завалами зданий, обрушившихся в результате взрыва 4 августа.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Бейруте прекратили поиск живых людей под завалами зданий, обрушившихся в результате взрыва 4 августа.

В Бейруте прекратили поиск живых людей под завалами зданий, обрушившихся в результате взрыва 4 августа.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Бейруте прекратили поиск живых людей под завалами зданий, обрушившихся в результате взрыва 4 августа.

В Бейруте прекратили поиск живых людей под завалами зданий, обрушившихся в результате взрыва 4 августа.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Бейруте прекратили поиск живых людей под завалами зданий, обрушившихся в результате взрыва 4 августа.

В Бейруте прекратили поиск живых людей под завалами зданий, обрушившихся в результате взрыва 4 августа.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Бейруте прекратили поиск живых людей под завалами зданий, обрушившихся в результате взрыва 4 августа.

В Бейруте прекратили поиск живых людей под завалами зданий, обрушившихся в результате взрыва 4 августа.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Бейруте прекратили поиск живых людей под завалами зданий, обрушившихся в результате взрыва 4 августа.

В Бейруте прекратили поиск живых людей под завалами зданий, обрушившихся в результате взрыва 4 августа.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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