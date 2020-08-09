"Принудил к мерзостям": женщина под чужим именем обвинила Михаила Барщевского в изнасиловании

Это не первый подобный скандал, в который втягивают заслуженного юриста Фото: Борис КУДРЯВОВ

Михаила Барщевского вновь обвинили в изнасиловании. На этот раз некая Елена Радаева заявила, что Барщевский принудил ее к "мерзкому сексу" в квартире на улице Красная Пресня в Москве девять лет назад.

"В 2011 году меня принудил к мерзкому сексу и изнасиловал Барщевский Михаил Юрьевич. Он воспользовался моим отчаянием и принудил меня к сексу с ним. Он садист и извращенец. Причинял во время секса мне сильную боль. Заставил заниматься неприемлемыми для меня видами секса. Что было для меня абсолютно недопустимо и привело в дальнейшем к попытке суицида и депрессии, от которой я лечилась шесть лет", - написала Елена Радаева в Facebook.

Женщина заявила, что Барщевский принуждал ее и к групповому сексу. "Рассказывал о сотнях девушек, которых он также принудил и заставлял делать мерзкие вещи... Я прошла все круги ада", - пожаловалась дама.

В ответ на скандальные заявления, заслуженный адвокат назвал ее "реальной сумасшедшей". Барщевский сообщил, что настоящий автор поста скрывается под псевдонимом. "Она имеет диагноз «шизофрения», «бред навязчивых идей». Это официальный диагноз», - цитирует юриста «360».

По его словам, женщина два года назад уже подавала заявление в прокуратуру. "Было расследование, отказали в возбуждении уголовного дела за отсутствием самого факта. И в ходе расследования уголовного дела выяснилось, что она имеет такой диагноз", - подчеркнул Михаил Юрьевич, уточнив, что он "не обзывается", а девушка - "реальная сумасшедшая".

Отметим, скандальные новости о Михаиле Барщевском появляются не в первый раз. В 2018 году некая Юлия заявляла об изнасиловании, которое якобы случилось в 2011 году. Тогда юрист назвал эти обвинения неудавшимся шантажом.