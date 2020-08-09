Вопрос дня: Как дальше станут развиваться наши отношения с Белоруссией? Фото: REUTERS

Максим СУРАЙКИН, глава «Коммунистов России»:

- Мы настолько братские народы, что, кто бы ни был у власти, отношения между людьми останутся хорошими. Большая часть народа поддержит Лукашенко. Руки его будут развязаны, и он, понимая, что более близкой страны, чем Россия, нет, все проблемы порешает в направлении к Союзному государству.

Сергей ЦЕКОВ, сенатор от Крыма:

- Кандидаты в президенты если не пытаются получить поддержку от Запада, то выступают с критикой России. Кусают руку дающую. Пытаются обвинить нас в чем-то, дистанцироваться от нас. Меня всегда возмущали белорусские заявления: мы не Русский мир, мы не собираемся быть в нем. Их проблема в том, что не хотят интегрироваться.

Сергей ГОНЧАРОВ, почетный президент Ассоциации ветеранов «Альфы»:

- Даже если победит оппонент Лукашенко, ему придется работать с нами. Наши отношения в худшую сторону измениться смогут разве что под большим давлением.

Андрей ТУМАНОВ, глава «Садоводов России»:

- Белоруссия ближе нам, чем Украина. Туда приезжаешь как на машине времени. И быстро это не изменится. Руководители меняются - люди останутся. Мы белорусов продолжим любить - они свои. Белорусская картошка - как с моей дачи.

Иосиф ПРИГОЖИН, продюсер:

- Мы заложники политических игр. Я за эволюцию, против революций. Если уйдет Лукашенко, нет гарантий, что не начнется разбазаривание его наследия, курс начнется антирусский. Но я надеюсь, что культурные связи резко не будут обесценены.

Сергей БОЯРСКИЙ, депутат Госдумы:

- В том же ключе будут развиваться, что и прежде. Мы заинтересованы в процветании друг друга. Я уверен в победе Лукашенко. Канва наших отношений братской останется.

Сергей МАРКОВ, политолог:

- Были обоснованные прогнозы на путч при участии украинских спецслужб и польских при кураторстве американцев. Но любая попытка путча будет подавлена, что приведет к резкому ухудшению отношений с Западом и к улучшению отношений с Россией. И это мы увидим вскоре.