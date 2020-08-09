Вопрос дня: Как дальше станут развиваться наши отношения с Белоруссией?
Фото: REUTERS
Максим СУРАЙКИН, глава «Коммунистов России»:
- Мы настолько братские народы, что, кто бы ни был у власти, отношения между людьми останутся хорошими. Большая часть народа поддержит Лукашенко. Руки его будут развязаны, и он, понимая, что более близкой страны, чем Россия, нет, все проблемы порешает в направлении к Союзному государству.
Сергей ЦЕКОВ, сенатор от Крыма:
- Кандидаты в президенты если не пытаются получить поддержку от Запада, то выступают с критикой России. Кусают руку дающую. Пытаются обвинить нас в чем-то, дистанцироваться от нас. Меня всегда возмущали белорусские заявления: мы не Русский мир, мы не собираемся быть в нем. Их проблема в том, что не хотят интегрироваться.
Сергей ГОНЧАРОВ, почетный президент Ассоциации ветеранов «Альфы»:
- Даже если победит оппонент Лукашенко, ему придется работать с нами. Наши отношения в худшую сторону измениться смогут разве что под большим давлением.
Андрей ТУМАНОВ, глава «Садоводов России»:
- Белоруссия ближе нам, чем Украина. Туда приезжаешь как на машине времени. И быстро это не изменится. Руководители меняются - люди останутся. Мы белорусов продолжим любить - они свои. Белорусская картошка - как с моей дачи.
Иосиф ПРИГОЖИН, продюсер:
- Мы заложники политических игр. Я за эволюцию, против революций. Если уйдет Лукашенко, нет гарантий, что не начнется разбазаривание его наследия, курс начнется антирусский. Но я надеюсь, что культурные связи резко не будут обесценены.
Сергей БОЯРСКИЙ, депутат Госдумы:
- В том же ключе будут развиваться, что и прежде. Мы заинтересованы в процветании друг друга. Я уверен в победе Лукашенко. Канва наших отношений братской останется.
Сергей МАРКОВ, политолог:
- Были обоснованные прогнозы на путч при участии украинских спецслужб и польских при кураторстве американцев. Но любая попытка путча будет подавлена, что приведет к резкому ухудшению отношений с Западом и к улучшению отношений с Россией. И это мы увидим вскоре.