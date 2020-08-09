Политолог Дмитрий Журавлев: Лукашенко следил, чтобы в Белоруссии не появился пророссийский кандидат

Эти выборы президента Белоруссии от предыдущих качественно отличаются. Фото: REUTERS

Эти выборы президента Белоруссии от предыдущих качественно отличаются. И не только протестным голосованием, оно и раньше было. Важно другое. Раньше была очень простая схема выборов. С одной стороны, Лукашенко и за ним, как это называли, «пророссийское большинство». И небольшая группа прозападных интеллигентов за каким-нибудь кандидатом, который воспринимался, скорее, как такой политический актер. Ну, вот он должен быть и он есть. И бог с ним. А кого мы выберем? Мы и так знаем.

В этот раз Лукашенко не был лидером «пророссийского большинства». И само это большинство в Белоруссии уменьшается. И сам Лукашенко в своих отношениях с Россией меняет тональность очень сильно, ему уже трудно быть лидером «пророссийского большинства».

Политолог Дмитрий Журавлев. Фото: Александр Щербак/ТАСС

В этих условиях Лукашенко как бы повис между разными группами. Он хочет быть лидером пробелорусских сил. Но пробелорусских сил в Белоруссии не бывает, там просто белорусские. Они делятся на тех, кто больше ориентирован на Россию, и тех, кто больше на Запад. Одним Лукашенко все меньше нужен - пророссийски настроенным. А другим, прозападно настроенным, он изначально не нужен. Они его, как своего лидера, никогда не воспринимали.

И в результате впервые появилась реальная возможность возникновения если не большинства, то значимого антилукашенковского меньшинства. И впервые возникла ситуация, в которой уже победа Лукашенко перестала быть автоматической.

В этот раз Лукашенко не был лидером «пророссийского большинства». Фото: REUTERS

Выборы в Белоруссии перестали быть соревнованием за второе место.

Насчет первых итогов. Я верил, что большинство за Лукашенко. Пока. Потому что для тех, кто смотрит на Восток, на этих выборах не было другого кандидата. А за кого они должны голосовать? Они уверены, что Тихановская, например, сохранит отношения с Россией? Нет.

Сегодня Батьке приходилось следить, чтобы не появился человек, который на себя возьмет роль пророссийского кандидата.

Если бы это было пять лет назад, не надо было никого сажать, никого не допускать к выборам. Лукашенко и так победил бы. А сейчас приходилось заниматься предвыборной работой по недопущению особо опасных.

Второй вопрос. Будет ли продолжение. Я думаю, что будет. Но не то, которое ждут обе стороны в Белоруссии. Именно потому, что обе стороны этого ждут. Потому что никто под дубинки не вылезет, полиция не просто так там стоит.

Выборы в Белоруссии перестали быть соревнованием за второе место. Фото: REUTERS

Я думаю, что ждать придется годик-другой. Я не знаю, что будет поводом, но недовольство-то накапливается.

С другой стороны, у Батьки нет четкой однозначной политики - ни внешней, ни внутренней. Раньше она была и была простая – сохраним все, что было. Ничего никому не отдадим.

А сейчас уже сохранять недостаточно. Предъявляй, что имеем после всего этого сохранения… До этого у Лукашенко была великолепная позиция: остальные потеряли, а Белоруссия одна все сохранила. Что, кстати, чистая правда. Но сохранение и развитие – это разные вещи. Сохранил, ладно, молодец. А развивать-то куда? Люди требуют уже развития.

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