Обнаженная Волочкова похвасталась новой купелью

Балерина стала обладательницей новой купели. Фото: Инстаграм.

Анастасия Волочкова – страстная поклонница русской бани. Попарившись в парной, балерина обязательно ныряет потом в ледяную купель. Деревянная емкость, установленная на задворках загородного участка артистки, уже стала звездой Инстаграма: именно в ней 44-летняя Анастасия устраивает самые горячие фотосессии. На днях Волочкова стала обладательницей новой купели. На радостях балерина решила искупаться в чем мать родила – и, конечно, похвасталась жаркими снимками в соцсетях.

На фото, которым Анастасия поделилась на своей страничке в Инстаграме, она позирует обнаженной, стоя в купели. Балерина скромно прикрылась банными вениками, так что камера запечатлела лишь стройные контуры ее тела.

- Обновление во всем всегда приносит радость! – объявила артистка.

Старую купель Анастасия решила продать, о чем она сообщила своим поклонникам в Инстаграме. К слову, автором всех пикантных фотосессий Волочковой является ее бойфренд. Несколько месяцев назад Анастасия объявила, что готовится к свадьбе (она планирует устроить торжество в январе следующего года). Однако своего жениха звезда сцены так и не предъявила поклонникам. Волочкова уверяет, что на этот раз в ее жизни появился серьезный и солидный мужчина, с которым она мечтает связать свою судьбу. Поэтому она не хочет делиться сокровенным на просторах Инстаграма и представлять избранника широкой публике.

Анастасия никогда не была замужем. Балерина призналась, что ее пышная свадьба, которую она сыграла в 2007 году с бизнесменом Игорем Вдовиным, была фиктивной. На самом деле молодожены так и не расписались. Сейчас Волочкова судится с Вдовиным и пытается отсудить у отца своей единственной дочери Ариадны три миллиона долларов. По словам артистки, она отдала мужу все свои сбережения, поскольку Вдовин обещал вернуть их с процентами. Но так до сих пор и возвратил.

Недавно в деле появились подвижки: Волочкова выиграла суд у застройщика элитного жилищного комплекса в Астрахани. Именно в эту недвижимость Вдовин вложил миллионы балерины. В счет долга Анастасия получила 22 квартиры, которые она собирается теперь продавать. Волочкова стала обладательницей апартаментов разной стоимости – от 2 до 10 миллионов рублей. Одну квартиру балерина все же собирается оставить себе – по словам Анастасии, ей нравится Астрахань, и она хотела бы почаще бывать в этом городе. Еще одни апартаменты артистка намерена подарить дочке. Ариадна, к слову, сейчас живет не с матерью, а с отцом. Волочкова объясняет это тем, что школа дочки расположена недалеко от места жительства ее отца, и девочке так удобнее ходить на уроки.