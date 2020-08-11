«Развелась, чтобы эту фотку выложить»: Кристина Асмус взбудоражила Сеть обнаженным снимком

Кристина Асмус постоянно шутит по поводу своего развода. Фото: Инстаграм.

Кристина Асмус продолжает шутить на тему своего развода. То актриса огорошит поклонников признанием, что она собирается стать подружкой невесты на свадьбе экс-супруга Гарика Харламова, то сообщит, что они уже поделили имущество. Теперь же 32-летняя звезда фильма «Текст» решила подразнить Инстаграм обнаженным снимком. Кристина опубликовала на своей странице кадр, на котором она позирует голой в ванне, наполненной водой.

Актриса сидит спиной к камере в довольно целомудренной позе, но снимок все равно получился очень эротичным.

- Развелась, чтобы эту фотку выложить, - лаконично подписала пост Асмус. Зато артистка от души повеселилась в хэштегах, снабдив свою запись самыми распространенными комментариями, которые подписчики обычно оставляют под ее постами. «Харлашку жалко», «покайся, дочь моя», «уже не знает, как себя продать», «ночная бабочка, ну кто же виноват», «не позорь образ русалочки», «а я видел ее спереди», - написала Кристина.

Напомним, о своем расставании с резидентом «Камеди клаб» Гариком Харламовым Кристина Асмус сообщила в Инстаграме. Супруги рассказали, что приняли решение разойтись больше года назад. Дочь пары Настя живет вместе с мамой в загородном доме. Гарик снимает особняк неподалеку и часто видится с дочкой. Улаживать материальные вопросы супруги намерены через суд.

Ни Кристина, ни Гарик не рассказывают, из-за чего они поставили точку в своем браке. Среди возможных причин называют съемки Асмус в скандальном фильме «Текст», где у нее была откровенная сцена с партнером по картине Иваном Янковским. Знакомые пары также говорят, что Гарик слишком пристрастился к алкоголю и азартным играм, просаживая в онлайн-казино крупные суммы. Однако ни Асмус, ни Харламов ни разу не намекнули, что какая-либо из этих версий может быть правдой. И у Гарика, и у Кристины пока так и не появились новые половинки – по крайней мере, после объявления о разводе они тщательно скрывают свою личную жизнь.

Напомним, Кристина вышла замуж за Гарика Харламова в 2013 году, отбив его у первой жены. Пара тщательно скрывала отношения, но они все равно стали достоянием публики. В 2014 году у супругов родилась дочь Настя. Гарик и Кристина прожили вместе 6 лет. В июне этого года пара объявила о разводе.