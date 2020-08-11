Антонио Бандерас на свое 60-летие заразился коронавирусом

Антонио из-за коронавируса оказался разлучен со своей невестой Николь. Фото: REUTERS

Антонио Бандерас 10 июля отметил 60-летие. Но юбилейные торжества артисту пришлось отменить. В день своего рождения Бандерас сообщил в Твиттере, что получил результаты теста на COVID-19, и они оказались положительными.

Знаменитый испанец заверил поклонников, что переносит болезнь относительно легко. Он чувствует себя чуть более уставшим, чем обычно, но в остальном его самочувствие остается в норме. Антонио соблюдает рекомендации врачей и надеется как можно скорее выздороветь «от инфекции, из-за которой страдают многие люди по всей планете».

- Я воспользуюсь карантином, чтобы читать, писать, отдыхать и продолжать строить планы, - написал Бандерас. - Чтобы придать смысл моим прожитым 60 годам.

Неизвестно, где именно сейчас находится актер: у него есть дома в Испании, США и в Великобритании. Тем не менее артисту нужно особенно тщательно наблюдаться у врачей. Из-за возраста Бандерас находится в группе риска, к тому же в 2017 году он перенес сердечный приступ.

Актер не сообщил, как себя чувствует его возлюбленная — с 40-летней бизнес-леди Николь Кимпел Бандерс встречается уже шесть лет. Именно Николь спасла жизнь Антонио, когда у него случился сердечный приступ. Она вовремя дала ему лекарство и вызвала скорую.

Антонио и Николь обручились в 2017 году. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Весной, в разгар пандемии Бандерас жаловался, что коронавирус разлучил его с любимой. В эфире испанского телешоу El Hormiguero Антонио по видеосвязи рассказал, что новость об эпидемии застала его в Мадриде, там он снимался в новом фильме вместе с Пенелопой Крус. Бандерас сумел перебраться в Малагу, где у него есть дом. А Николь пришлось остаться в Женеве вместе с родственниками - сестрой и отцом. В том же телешоу Бандерас выразил обеспокоенность по поводу будущего своего бизнеса — Антонио владеет несколькими ресторанами, которые из-за вируса пришлось закрыть. Да и съемки в кино тогда прекратились на несколько месяцев.

Атнонио и Николь обручились, но идти под венец пока не торопятся. О помолвке испанского актера и его подруги стало известно в июле 2017 года. С Николь - инвестиционным банкиром из Голландии - Антонио Бандерас начал встречаться в 2014 году, вскоре после того, как было объявлено о его разводе с актрисой Мелани Гриффит.

К слову, Мелани отмечает день рождения практически одновременно с экс-супругом — она родилась 9 августа. Гриффит на три года старше Бандераса. Все 18 лет их брака бывшая супруга не давала Антонио заскучать: у Мелани были постоянные проблемы с алкоголем, кокаином и болеутоляющими препаратами, которые начались задолго до их свадьбы. Она регулярно ложилась в клиники, чтобы сделать очередную пластическую операцию, и в реабилитационные центры - чтобы избавиться от пристрастия к спиртному и таблеткам. К тому же Мелани сильно ревновала мужа и, как говорят, не без оснований.