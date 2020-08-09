Гендиректор "Спартака": "Федун, Тедеско и я будем бороться с несправедливостью. Сейчас все хотят, чтобы мы вышли из себя"

Леонид Федун. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

"Игра была хорошая, судейство плохое. Но мне хочется, чтобы тот, кто отвечает за ВАР, просто прокомментировал то, что происходит. Мы будем делать все, чтобы это прекратилось. Мы будем бороться за это. Я, Леонид Арнольдович, Доменико Тедеско", - сказал Шамиль Газизов.

Гендиректор рассказал, что созванивался с Федуном после матча: "Мы обсудили ситуацию. Если я вижу, что это клоунада, то он видит это еще лучше, чем я".

Гендиректор "Спартака" рассказал, что его больше всего удивило в поведении судьи матча. "Почему он не походит к ВАР и не смотрит. Почему? Почему наши голы смотрят, а пенальти не смотрят. У нас простая просьба: объяснить, что происходит. Почему на последних минутах принимается решение о пенальти, а арбитр даже не подходит к монитору?"

Напомним, ранее основной акционер "Спартака" Леонид Федун крайне эмоционально отреагировал на ничью с "Сочи" на старте нового сезона 2:2. В ходе игры арбитры назначили в ворота его команды два спорных пенальти.

"Я завтра объявлю, что мы снимаемся с чемпионата. Пусть играют без нас. В этой клоунаде, которую устроили, я участвовать не хочу. И тратить деньги тоже. Не нужен «Спартак», значит, не нужен!" - цитировал Федуна СЭ.

Концовка прошлого сезона ознаменовалась несколькими громкими и спорными решениями судей не в пользу "Спартака". Леонид Федун был убежден, что против его клуба существует судейский заговор. После одного их матчей он предложил хэштег: "СудитеСпартакКакЗенит, тогда мы будем чемпионами"