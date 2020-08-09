«Подверг опасности ребёнка!»: Павла Прилучного раскритиковали за маникюр 4-летней дочки

После развода Павел Прилучный и Агата Муцениеце договорились, как и прежде, вместе воспитывать своих детей. Фото: Борис КУДРЯВОВ

После развода Павел Прилучный и Агата Муцениеце договорились, как и прежде, вместе воспитывать своих детей. Дети пары очень много проводят времени с отцом, Агата, судя по всему, не препятствует их общению. Однако поклонники пары, не смирившиеся с их расставанием, внимательно следят, насколько серьезно Павел относится к отцовским обязанностям. Так, подписчики раскритиковали актёра за халатное отношение к ребёнку.

- Между вещами нет существеннои разницы, все быстротечно, все тлен, - подписал в Инстаграме фото дочки Прилучный. - Вокруг тебя жизнь рушится, зато внутри ты становишься тве рже алмаза. Должно быть, именно это плотная сердцевина как магнитом привлекает к тебе других. Смаи лики в конце монолога стояли неспроста. Фотография несла юмористическии подтекст, о том, что четыре хлетняя девочка размышляет о смысле бытия на «манике», - пояснил артист.

Фанаты тут же взорвались в комментариях, мол, почему на мастере маникюра, которая обрабатывает Мие руки, нет средств индивидуальной защиты, которые рекомендованы Роспотребнадзором из-за пандемии коронавируса: медицинского халата, шапочки, одноразовой маски и перчаток.

«Мастер без маски. Странно...»,

«И маленький ребёнок без маски и без перчаток»,

«Павел подверг риску жизнь своей дочери», - отругали в комментариях молодого отца подписчики.

Напомним: Агата Муцениеце и Павел Прилучный прожили в браке 9 лет. Дети пары - 4-летняя Мия и 7-летний Тимофей - после развода остались с мамой, но регулярно видятся с отцом. После разрыва Агата съехала в небольшую столичную квартиру, а Павел остался жить один в их шикарном загородном особняке.

В «гнезде» артиста, которое оценивается риелторами в 100 миллионов рублей, по словам соседей актёра, уже поселилась его коллега Мирослава Карпович. Именно звезду сериала «Папины дочки» называют виновницей разрыва одной из самых ярких актёрских пар.