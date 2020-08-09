Разгон протестов в Минске: шумовые гранаты и задержания

Демонстранты в столице Белоруссии переходят к столкновениям с милицией

Спецкор "КП" Владимир Ворсобин передает из Минска:

Протест начинался с маленькой трагедии. Собравшись у местного Дворца Спорта, недовольные фантастическими даже для сторонников Лукашенко результаты официального экзит-пула (80% за действующего президента), протестующие перешли к решительным действиям. Тысячи три молодых людей с криком – «Давай перекроем!» вышли на проспект Победителей. По-белорусским меркам, это высшая степень наглости, и для нее необходимо тысяч пятьдесят участников, чтоб чувствовать себя в сравнительной безопасности. Но протестующих было тысяч три, и шествие продлилось несколько минут. Появились автозаки, чей вид несколько деморализовал протестующих. Колонна дрогнула. Когда из автобуса посыпались омоновцы, демонстранты попятились. А потом началось тотальное бегство.

Тысячи три молодых людей с криком – «Давай перекроем!» вышли на проспект Победителей. Фото: @tutby_official

«Белорусы – спортивная нация,» - хохотнул мой веселый сосед, едущий, паразит, на велосипеде.

Тут нас накрыло взрывом. Шумовые гранаты.

Статус-кво было восстановлено.

Протестующие были рассеяны по парку. Но через полчаса снова сконцентрировались. Фото: @tutby_official

Протестующие были рассеяны по парку. Но через полчаса снова сконцентрировались.

Тем более со всех концов города подтягивались основные силы протестующих, которые согласно плану пикетировали избирательные участки столицы.

Демонстранты в столице Белоруссии переходят к столкновениям с милицией. Фото: @tutby_official

Фото: @tutby_official