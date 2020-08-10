Баррикады в Минске смыли водометами

Попытка демонстрантов устроить майдан у стелы "Минск - город-герой" закончилась провалом. Фото: tut.by
Попытка демонстрантов устроить майдан у стелы "Минск - город-герой" закончилась провалом. Их смыли водой вместе с баррикадами.
- Митингующие соорудили баррикады из мусорных баков, но сотрудники правоохранительных органов применили водометы, - сообщает Спутник Беларусь.
По сообщениям белорусских СМИ, силовиками разрешили применять для разгона протестных акций специальную технику, светошумовые гранаты и слезоточивый газ.
По сообщениям белорусских СМИ, силовиками разрешили применять для разгона протестных акций специальную технику, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Фото: tut.by
В резерве находятся сотрудники специальных подразделений, которые вооружены травматическим оружием, которое похоже на помповые ружья.
Очевидно, что силовики готовы к развитию событий.
Напомним, что в центр Минска сегодня вышли протестующие.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Разгон протестов в Минске: шумовые гранаты и задержания
Демонстранты в столице Белоруссии переходят к столкновениям с милицией. С места передает спецкор "КП" Владимир Ворсобин (подробнее)