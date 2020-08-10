Федор Лукьянов - об отношениях России к происходящему в Белоруссии: Помогать, вводить войска в Минск - боже нас упаси!

Федор Лукьянов Фото: Михаил ФРОЛОВ

За событиями в Беларуси сейчас следят многие в России. Корреспонденты радио "Комсомольская правда" дозвонились журналисту - международнику, политологу Федору Лукьянову, который дал свою оценку событиями в братской республике.

- Как России в перспективе реагировать на происходящее? Признать выборы и продолжать прежнюю политику в отношении Белоруссии? Перевернуть страницу с 33 задержанными нашими гражданами? Или внести коррективы и изменения?

- О долгосрочной линии применительно к нынешней белорусской ситуации говорить пока не приходится. Она в развитии.

- Лукашенко уже останется у власти?

- Да. Он, вероятно, останется у власти. Но проблемы в другом, что та кампания, которая прошла, вот ее накал, ее особенности, атмосфера, которая была создана, вот вне зависимости от того, корректно или не корректные цифры, которые сейчас звучат – 80% победы, это не послужит способом легитимации системы, даже если это правда. Уже ситуация такова, что сомнения и внутри, и вовне очень сильные. И укрепить таким образом свою легитимность, свои позиции, думаю, Лукашенко больше не сможет.

А что касается российской политики, то коррективы надо вносить всегда. В современном мире взять какой-то курс, ему следовать неукоснительно, не взирая ни на какие рифы, не получится. То, что Россия выборы эти признает, у меня сомнения нет, потому что мы всегда считаем, что выборы – это внутреннее дело каждой страны, вот как они их проводят, так и проводят. Это их право. Но, конечно, кампания прошла очень нервозно. И впервые основной темой, которую Лукашенко использовал, была "российская угроза". Я думаю, что бесследно это не пройдет. Многих в Москве это покоробило.

Впервые основной темой, которую Лукашенко использовал, была, если называть вещи своими именами, российская угроза. Фото: REUTERS

- Он говорил о грязных намерениях России.

- Он много чего наговорил. Наверное, в Кремле сидят не кисейные барышни, которых напугать можно всякими словами. Но, тем не менее, то, что эта кампания не укрепила отношения Минска и Москвы, это очевидно. Дальше встает вопрос, прежде всего, к самому Лукашенко, на что он рассчитывает? И каким образом он собирается после этого возвращаться, например, к переговорам по Союзному государству.

- Давайте категориями самого Лукашенко. Он сказал - у нас были братские отношения, Россия их переводит в партнерские.

- Я в братские отношения никогда не верил. В международной политике братства не бывает, это все в разные времена и белорусская, и российская сторона, это использовали в своих интересах. С одной стороны, намерения России перевести отношения в гораздо более прозрачную экономическую основу с тем, чтобы четко определить, кто и за что платит, что получает, они вполне понятны. С другой стороны, чистый меркантилизм в международной политике, особенно когда речь идет о стратегически важных направлениях для России, он тоже не работает. И это неправильно. Поэтому, думаю, что, конечно, будет продолжаться линия настойчивая на то, чтобы ускорить процесс превращения Белоруссии в часть единого экономического комплекса. А в том, что касается политического суверенитета, это право белорусов. И как они хотят там все это оформлять, пусть и делают.

- Гоже ли России в данной ситуации, если вдруг ситуация начнет выходить из-под контроля, оказать какую-то помощь президенту Белоруссии? Это же братское государство. Союзное.

- Это другое государство. Союзное государство – это фигура речи.

Оценивать, какова устойчивость белорусского режима, я не берусь. И думаю, что точного представления у нас нет. И не только в нашем Совете, а вообще.

- Готова ли Россия пойти на поддержку этого режима, как вы выразились?

- Нет, на поддержку, если вы подразумеваете военное вмешательство, боже упаси. Еще только не хватало бросать на чашу их внутренних весов, которые самими же белорусскими руководителями довольно сильно раскачаны, бросать еще наши какие-то военно-политические возможности. Это другое государство. Да, союзное, но другое! Вообще, целью нашей политики должна быть ситуация, когда установлены настолько тесные взаимные связи, что смена персоналий в стране может менять все, что угодно, но не меняет сути - союзничества с нами. Как это, например, происходит в Армении. Мы можем как угодно относиться к Пашиняну, но он, будучи реалистом, понимает, что от российских гарантий безопасности Армения никуда не денется. С Белоруссией в идеале должно быть то же самое. Тихановская или там Бабарико, или другой человек, но первое, с чем он сталкивается, это невозможность разорвать без катастрофы для собственной страны отношения с Россией.