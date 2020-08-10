Сергей Станкевич: Данным экзит-пола верить нельзя. Но Лукашенко победит. Всех отпустят. А противостояние сохранится

Сергей Станкевич Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Алло, Сергей Борисович! Я хотел бы поспрашивать по выборам в Белоруссии… но итогов пока нет…

- И, - главное, что итога нет ни цифрового, ни политического. Так что, пожалуй, надо бы утра подождать.

- Нет, не будем ждать! Вы так хорошо сказали – ни цифрового итога, ни политического. Но... Как это понять? А в Минске уже и задержания начались, и протесты.

- И задержания, и протесты были предсказуемы и, пожалуй, даже в сложившейся обстановке - неизбежными. Но, насколько они будут значительными, пока неясно. Веры в экзитполы, прямо скажем, нет. Ни в какие. Я бы сейчас ни на какие экзит-полы не полагался. А просто подождал бы хоть каких-то подсчетов, которые будут, видимо, вестись до утра.

Данным экзит-пола верить нельзя. Но Лукашенко победит. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Но вот некоторые данные - с результатом 79,7%, по-моему, по экзит-полам, Лукашенко побеждает.

- Ну, надо понять все-таки, кто проводит, каким образом. Такие экзит-полы должны делать, - чтобы они были достоверными - ну, хоть сколько-нибудь независимые какие-то структуры. Но, я так понял, что в данных выборов в Беларуси таковые структуры не участвуют.

- Скажите, а вот у вас какие вообще были предчувствия? Потому что они ж были необычные для Белоруссии, эти выборы.

- У меня было не предчувствие даже, а знание. Я был абсолютно уверен, что победителем выборов будет объявлен в понедельник Александр Григорьевич Лукашенко.

- А чего ж тогда сомневаетесь в чем-то?

- Нет, я сомневаюсь в том смысле, что, если мы хотим цифр, то надо подождать.

- Нет, не цифр. Скорее, понимания, что происходит, хорошо это или плохо для России. Мне это интересно.

- Вопрос о президентских выборах в Беларуси настолько важен, что его никто, а, в первую очередь, белорусская власть, - не готовы оставлять на произвол политических ветров, скажем так.

- То есть? Расшифруйте.

- Это поэтический образ.

- А я думал - метеорологический… Скажите, а вот то, что там четыре дня голосовали, досрочно, по-моему, чуть ли не 30% избирателей. Это - как?

- В том-то и дело, нет никаких официальных цифр. По другим данным, близко к половине – то есть, за 40% было досрочно проголосовавших.

И в целом, я считаю, практику необоснованного досрочного голосования - все-таки не демократической. Досрочным может быть голосование при наличии каких-то определенных жестких оснований.

- Ну, пандемия не закончилась же.

- Да, пандемия - это верно... А вот сейчас какой может быть прогноз? Кроме того, что - победит Лукашенко.

- Да, в этом нет у меня сомнений. А вот чем закончится практически неизбежное политическое противостояние по итогам состоявшихся выборов, - прогнозировать трудно.

Такие экзит-полы должны делать, - чтобы они были достоверными - ну, хоть сколько-нибудь независимые какие-то структуры. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Будут острые какие-то противодействия, но революции не будет.

Так что, придётся иметь дело в предстоящий политический период с прежним, хорошо нам знакомым, но способным на сюрпризы, президентом Белоруссии.

- Это хорошо или плохо? В смысле, - то, что мы готовы к его сюрпризам?

- Для России предсказуемость важна, конечно. Но предсказуемость - в большей степени - доброжелательная. Скажем так, последовательно доброжелательная.

Если это - предсказуемость только в плане личной преемственности, а доброжелательность отсутствует в определенных эпизодах или ею начинают как-то торговать, - вот это уже для России не очень хорошо. Поэтому, надо вступать в этот период с полным осознанием того, что нужно гарантировать российско-белорусские отношения более надежно, чем это сейчас существует.

- Ну и, наверное, самый главный вопрос я не задал, а вы не ответили – всех отпустят? Из тюрем, из изоляторов? Я имею в виду и 33 наших граждан, и несостоявшихся кандидатов. Или это нельзя смешивать?

- Это разные вещи.

По нашим гражданам, известным как 33 богатыря, нет сомнений, что они будут возвращены домой. Юридический соус тут пока непонятен, но точно будут возвращены.

Политических оппонентов, я надеюсь, что избранный президент Белоруссии отпустит тоже по домам, потому что держать их после выборов неудобно и для него же это будет уязвимой позицией.

Ну а дальше будем жить.

- Согласен. Спасибо огромное.