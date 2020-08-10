Провокация с 33 россиянами в Минске была отвлекающим маневром

Акции протеста прошли сразу в нескольких городах. Фото: tut.by

Вот теперь уже очевидно, что провокация с 33 российскими сотрудниками ЧВК в Минске, которую Киев провел к выборам в Беларуси, готовилась строго по методичкам западных спецслужб. Провокация была необходима, чтобы отвлечь белорусских генералов на ловлю диверсантов. Так считает политолог Игорь Шатров, который прокомментировал радио "Комсомольская правда" беспорядки в Беларуси.

- Это, конечно, провал белорусских спецслужб, провал их работы. В тот момент, когда они должны были заниматься выявлением лидера этих молодежных группировок, которые вышли на улицы, они подкидывали какие-то документы, какие-то материалы каких-то агентов влияния из России. Это, конечно, очень неприлично, с одной стороны. С другой стороны, Александр Григорьевич сам воспользовался этой ситуацией себе на пользу. Но спецслужбы слишком заигрались в поисках внешних врагов.

В ночь с 9 по 10 августа Минск не спал. Фото: tut.by

Второе. Конечно, это эмоции, это молодежь. И организованная молодежь. Мы видим, что есть выступления в разных городах. Это говорит о слишком хорошо организованной сети, о том, что с этой сетью не один месяц и год работали. Но еще раз: провал в деятельности белорусских спецслужб.

Шатров в беседе с радио "КП" подчеркнул, что политическая предвыборная истерика, спутала карты и белорусским спецслужбистам. В это время происходила подготовка в Минске очередной оранжевой революции, которая "во соседних республиках начиналась по сценарию "они же дети".

- Мы видим, что вышла молодежь. И попытка спровоцировать силовые структуры на жесткие действия в отношении молодежи. А дальше, конечно, возможна и иная реакция. Надеюсь, что все будут вести себя в рамках, - отметил политолог.

Напомним, что 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После того, как объявили, что Александр Лукашенко набрал больше 80 % голосов, в центре Минска, а затем и в других городах, начались массовые акции протеста.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ОМОН — журналисту «КП»: Через два часа с зачисткой Минска будет закончено! Тебе 30 секунд, чтоб исчез

Протестная молодежь в столице Белоруссии рассеяна, но не спешит уходить с улиц (подробнее)

ПО ТЕМЕ

Разгон протестов в Минске: шумовые гранаты и задержания

Демонстранты в столице Белоруссии переходят к столкновениям с милицией. С места передает спецкор "КП" Владимир Ворсобин (подробнее)

Белорусские выборы как сеанс терапии для «болотных»

Сергей Мардан - об акциях протеста в Минске (подробнее)