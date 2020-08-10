Место под солнцем: Сколько стоит отдых в Турции в августе и сентябре 2020

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Для многих отпускников пляжный сезон начнется 10 августа – не секрет, что часть туристов упорно ждали открытия Турции и не готовы были менять “ол инклюзивы” Антальи на пляжи Сочи и Евпатории. Дождались. В понедельник, 10 августа, из России полетят первые рейсы на турецкие курорты: в Анталью, Бодрум и Даламан. В Стамбул рейсы выполняются с 1 августа.

СКОЛЬКО СТОИТ ОТДЫХ В ТУРЦИИ В АВГУСТЕ 2020

120 тысяч рублей на двоих за неделю отдыха в 5-звездочном отеле с All inclusive , с перелетом, трансферами и медстраховкой - средний чек за тур в Турцию в середине августа, по данным Ассоциации туроператоров России.

60 тысяч рублей на двоих за неделю отдыха в отеле 3* "Все включено", с перелетом - минимальная стоимость поездки в Турцию в августе, по данным Tez Tour.

44 тысячи рублей на двоих за неделю в “трешке”, но с одними завтраками – самый бюджетный вариант, который можно найти на сайте-агрегаторе туров Travelata (опять же с перелетом). За эти деньги предлагают скромные гостиницы либо апартаменты в Ларе или центральной части Кемера.

КАК ИЗМЕНИЛИСЬ ЦЕНЫ ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ

На 10% повысили цены по сравнению с прошлым годом турецкие отели категорий 4 - 5*, по данным Ассоциации туроператоров России.

На 21% подорожали авиабилеты в Анталью, опять же в сравнении с летом-2019, на 9% - в Стамбул, по данным сервиса Туту.ру.

СКОЛЬКО СТОИТ ОТДЫХ В ТУРЦИИ В СЕНТЯБРЕ 2020

В начале осени в Турции никакой еще не бархатный сезон, а полноценная пляжная погода. Так что и цены особо не падают.

40 тысяч рублей на двоих стоит самый дешевый тур с вылетом в середине сентябре (в отель 3*, с завтраками).

51 тысяча рублей на двоих – минимальная стоимость поездки в 3-звездочный отель с “Все включено”.

70 тысяч рублей на дових – стартовая сумма за неделю отдыха в пяти звездах с All inclusive. “Пятерки” с хорошими отзывами стоят не меньше 90 тысяч.

По данным Travelata.ru.

НЕ РАЗОРИТЕСЬ НА МАСКАХ!

900 тысяч турецких лир (около 9 тысяч рублей) – штраф за несоблюдение масочного режима в Турции, напоминают в Ростуризме. На пляжах маски не нужны, на территории отелей тоже. Речь идет об общественных местах. Во многих городах и на улице нельзя ходить с “голым” лицом.

"Ношение медицинских масок остается обязательным, как в общественных местах, так и на улице в большинстве городов, включая Анкару, Стамбул, Измир, Муглу", - уточняют в Ростуризме.

А МОЖЕТ, СОЧИ И КРЫМ ПОДЕШЕВЕЛИ ПОСЛЕ ОТКРЫТИЯ ТУРЦИИ?

Как сказалось открытие Турции на популярности российских курортов? Может, отели снизили цены - теперь же надо конкурировать с Антальей!

Майя Ломидзе, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России:

- Замедления продаж на российских курортах нет. Нет и отказов от России в пользу Турции. Основной контингент туристов, который выбирает Турцию – это в основном те туристы, которые которые осознанно ждали открытия границ, тем более, что у многих из них уже был оплачен тур в Турцию. Цены на российские курорты с открытием Турции не изменились: в бюджетном сегменте отдых в в России по-прежнему обходится дешевле процентов на 20%, чем сравнимый бюджетный отдых в Турции.

СКОЛЬКО СТОЯТ АВИАБИЛЕТЫ

В безвизовую Турцию летают и самостоятельные путешественники, не только клиенты турфирм. В первые дни августа продажи авиабилетов в турецкие города выросли в 10 раз по сравнению с концом июля.

Город - Доля среди всех проданных авиабилетов за рубеж - Средний чек за полет туда – обратно

Анталья - 16% - 25 600 рублей

Стамбул - 9,9% - 21 000 рублей

Даламан - 2,7% - 26 600 рублей

Аланья - 2,5% - 24 400 рублей

*Средняя сумма за билет в каждый из городов из Москвы, которую реально платят пассажиры, приобретающие авиабилеты в конце июля – начале августа. Учтены все тарифы, в том числе безбагажные.

По данным сервиса поездок и путешествий Туту.ру.

ЛИЧНЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Тимур Юсупов, главный редактор проекта «Туту Сюжеты», уже слетал в Турцию. И рассказывает, к чему готовиться пассажирам:

- Все процедуры в аэропортах и в Москве, и в Стамбуле пока занимают минимальное количество времени, а людей в терминалах мало. Регистрация, пограничный контроль и досмотр в аэропорту проходятся за считанные минуты: от входа в аэропорт Внуково до «чистой зоны» можно уложиться в 15 минут.

Пассажиров просят заполнить специальную анкету, которую нужно предъявить на пограничном контроле по прилету. В анкете указываются фамилия, имя, отчество, а также пункт пребывания и контактные данные.

В аэропорту Стамбула людей больше, чем в Москве, но паспортный контроль занимает меньше минуты: пассажиры сдают анкеты и получают штамп в паспорт. Измерений температуры или каких-то иных процедур не проводилось.

В некоторых гостиницах могут попросить заполнить анкету о состоянии здоровья, а также измерить температуру на входе. В других подобных мер нет. На пляжах, в ресторанах и отелях носить маски не требуют, музеи пока закрыты для туристов. Во многих местах по городу (прямо на улицах, на входах в магазины и рестораны) расставлены антисептики, и можно в любой момент обработать руки.

Ходить по улицам нужно в масках, за их отсутствие грозит крупный штраф. Однако многие жители города и туристы носят маски на подбородке — к таким у полицейских претензий нет.

На обратном пути во Внуково сотрудники Роспотребнадзора раздают всем прилетевшим путешественникам анкеты и на выходе из самолёта измеряют температуру тепловизором. Погранконтрольничем от обычного времени не отличается. После него нужно отдать сотрудникам Роспотребнадзора заполненную анкету. Также прилетающие обязуются в трехдневный срок сдать тест на COVID-19 и приложить его результаты к еще одной анкете на Госуслугах.