Путин лишил генералов каракулевых шапок

Владимир Путин 9 августа отменил своим указом ношение каракулевых шапок Фото: REUTERS

Когда-то у каждого офицера старшего звена - начиная с полковника, капитана 1 ранга и заканчивая генералами - в шкафу хранилась каракулевая папаха. Ее хранили в большой круглой коробке вместе с таблетками нафталина и веточками герани. Но до нее все равно добиралась прожорливая моль. В 2014 году папахи сменили на шапки из каракуля с козырьком.

Замена головного убора из красивого и ценного каракуля всегда била по карману военнослужащих. Ведь его выдавали с другим вещевым довольствием не на 5 лет.

Природа будто мстила за снятые шкурки с трехдневных ягнят каракульской породы. Именно в этом возрасте их мех состоит из маленьких серебристых завитков.

Потому, когда президент Владимир Путин 9 августа отменил своим указом ношение каракулевых шапок полковниками и генералами Вооруженных сил России, активисты-экологи это приняли с восторгом, а сами офицеры - с удовлетворением.

Непрактичный и дорогой мех давно не устраивал военных: если каракулевая шапка стоит до 20 тысяч рублей, то из меха "бобрика" - 5 тысяч. Они сами и попросили заменить каракуль, о чем свидетельствует проект поправок указа "О военной форме одежды, знаках различия военнослужащих и ведомственных знаках отличия".

Каракулевые шапки для командного состава в армии и на флоте будут заменены на "меховые шапки с козырьком для полковников и меховые шапки с шитьем 5-процентного золочения для высших офицеров".

Каракуль заменит более дешевый мех "бобрика". Нет, это не мех бобра. Это мех кролика-рекса, который обладает густым, коротким и стойким к износу мехом. Его можно окрашивать в любой цвет (зеленый для сухопутных войск, черный для моряков и синий для десантников), он хорошо носится, а еще его не очень жалует моль.

Кстати, ранее генералам ФСБ и МЧС России разрешили оставить каракулевые папахи. Каракуль оставили и сейчас украшением верхней одежды для высшего командного состава ФСО и Росгвардии.

Любителям же каракулевых шапок в Минобороны тоже сделали послабление: они смогут носить старые (каракулевые) головные уборы вне строя.