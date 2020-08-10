Нигматуллин разносит судейство матча «Спартак» - «Сочи»: «Футбол - это бизнес, но он не должен быть грязным»

Бывший голкипер сборной России «Локомотива» и «Спартака» Руслан Нигматуллин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Два спорных пенальти в ворота «Спартака» в матче первого тура Российской Премьер-Лиги против «Сочи» лишили красно-белых трёх очков, а главного судью матча Казарцева - футбола до конца 2020-го года. Арбитр был отстранён от работы, но футбольную общественность и «Спартак» это не устраивает.

После матча бывший голкипер сборной России «Локомотива» и «Спартака» Руслан Нигматуллин в одной из соцсетей призвал главу судейского корпуса РФС Виктора Кашшаи к отставке. Нигматуллин поделился с «Комсомолкой» мнением о судействе в прошедшем матче и двух назначенных пенальти:

- Мягко говоря, возмутительное судейство. Я не сильно верил в судейский заговор против «Спартака», но сейчас воочию убедился. Первый пенальти более чем сомнительный - ладно, сделали скидку. Но что было сделано во втором случае, это просто смешно. Все футбольные люди понимают, что там пенальти не пахнет. Таким образом можно их ставить за каждое падение в штрафной. Похоже на то, что ведётся какая-то работа. Печально это всё.

Кашшаи взяли порядок наводить, но порядка нет никакого. Ему нужно сложить свои полномочии. Футбол - это бизнес, но он не должен быть грязным. Я знаю футбол намного глубже и знаю, что он грязный. Но футбол, всё-таки, для зрителей. А такие матчи зрителей не привлекут. Кроме разочарования ничего нет, - рассказал «Комсомолке» Руслан Нигматуллин.

Сразу после матча с «Сочи», президент «Спартака» Леонид Федун заявил, что красно-белые снимаются с чемпионата. Экс-голкипер сборной России рассказал, как воспринял слова руководителя «Спартака»:

- Это будет шок для российского футбола. С этим беспределом, конечно, нужно бороться, а сняться будет неправильным решением. Болельщики любят «Спартак», и их огромная армия. Нужно противостоять тёмным силам, которые засоряют российский футбол. Начать надо с судейского корпуса. Спартаковских ресурсов - не финансовых, каких-то других, которые позволили бы получать обоюдное судейство - не хватает. Сложно сделать профессиональный спорт чистым. Тем не менее, хочется смотреть спортивную борьбу, а не борьбу кабинетов.