Чем известен Борис Листов - председатель правления АО «Россельхозбанк»

На федеральном уровне имя Бориса Листова впервые громко прозвучало в 2007 году. Тогда 38-летний предприниматель стал сенатором

Руководители больших банков неизменно привлекают внимание широкой публики. Не исключение и главный аграрный банк страны - «Россельхозбанк». После ухода Дмитрия Патрушева на пост министра сельского хозяйства РФ председателем правления АО «Россельхозбанк» стал Борис Листов.

Борис Павлович родился 11 марта 1969 года в Ленинградской области, в городе Всеволожск. Борис Листов - обладатель двух высших образований, экономического и юридического. Первое он получил в Санкт-Петербургском университете экономики и финансов, а второе - в Московской государственной юридической академии имени Кутафина. Помимо этого, у Бориса Листова есть ученая степень кандидата экономических наук.

На федеральном уровне имя Бориса Листова впервые громко прозвучало в 2007 году. Тогда 38-летний предприниматель стал сенатором. В Совете Федерации он отвечал за законодательство в сфере денежно-кредитной политики, участие России в международных финансовых организациях. Одновременно Борис Павлович Листов входил в состав комиссий по делам молодежи, спорту и развитию олимпийского движения.

В 2009 году Борис Листов получает предложение перейти на работу в Россельхозбанк, который был создан на заре века по поручению Владимира Путина для поддержки АПК. Листов складывает полномочия сенатора и становится первым зампредом правления банка. Летом 2018 года Борис Павлович Листов возглавляет Россельхозбанк. А его прежний руководитель Дмитрий Патрушев указом Президента назначается министром сельского хозяйства России.

По итогам 2018 года Россельхозбанк впервые с 2013 года показал прибыль, а в прошлом году заработал более 4 млрд рублей.

Листов известен как главный сторонник поддержки фермеров на федеральном уровне. В частности, по инициативе Борис Павловича Россельхозбанк открывает «Школы фермеров» в регионах. Это программа по выстраиванию фермерского бизнеса «с нуля» и повышению квалификации уже начавших свое дело предпринимателей. Кроме того, под эгидой РСХБ совместно с Минсельхозом ежегодно проводится фестиваль фермерской еды «СВОЁ» в разных городах России. А этим летом под патронажем Бориса Листова банк запустил первую очередь своей новой цифровой экосистемы для фермеров.

Также Борис Листов запустил digital-стажировки в РСХБ для студентов и выпускников ведущих технологических вузов. Это дает молодым людям возможность взяться за реальные проекты в области цифровизации сельского хозяйства и принять участие в технологической трансформации одного из крупнейших банков России.