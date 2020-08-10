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Председатель правления Россельхозбанка Борис Листов: «Нам нужны свои индейки, курицы, коровы, семена, а не импортные»

Инвестиции в генетику выведут наш аграрный комплекс на новый уровень, уверен председатель правления Россельхозбанка Борис Листов
Виктор МатросовВиктор МатросовВикторМатросов
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Председатель правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов

Председатель правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов

В конце прошлого года Президент Владимир Путин утвердил новую редакцию Доктрины, в которой определил целевые показатели самообеспечения по основным продуктам. То есть какую долю на национальном рынке должны занимать молоко, яйца, мясо, овощи отечественного производства. Цель – масштабная. Ее достижение займет годы. Но плодами этой работы будут пользоваться наши дети, внуки, правнуки.

- Мы хотим построить в России полные циклы производства сельхозпродукции. Не просто «от поля до прилавка» - теперь этого уже мало. Мы ставим более амбициозную задачу – «от генетики до прилавка». Нам нужны свои индейки, курицы, коровы, семена, а не импортные», - говорит председатель правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов.

Он уверен, что инвестиции в генетику выведут наш аграрный комплекс на новый уровень. Борис Листов рассказал, что сейчас в кредитном портфеле Россельхозбанка более 11 млрд. рублей, выданных на наукоемкие проекты. «Эти средства мы выдали свыше сотне заемщиков, которые занимаются генетическими проектами в сельском хозяйстве», - отметил Листов.

При поддержке «Россельхозбанка» в Калининграде был построен первый в молочном скотоводстве селекционно-генетический центр. Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, Борис Листов и губернатор Антон Алиханов дали старт его работе в конце июля.

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«Ключевая цель этого центра - вывести свою породу коровы, которая будет приспособлена к нашим природно-климатическим условиям. А в Калининграде они превосходные - высокая влажность и умеренный климат», - говорит Борис Листов.

Создаваемый на предприятии генетический материал полностью заменит импорт из Германии в область и даже закроет 8% потребностей российского рынка. «Это приведет к снижению себестоимости молока и молочных продуктов. В итоге они должны стать дешевле», - считает Борис Листов.

Он подчеркнул, что Россельхозбанк будет и дальше вкладываться в строительство селекционно-генетических центров по всей стране и другие наукоемкие проекты в АПК.

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