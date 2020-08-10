«Заговор против «Спартака» существует? Тогда и против «Ростова»: Игорь Федотов оценил итоги скандальной игры Спартак - Сочи

Ситуацию для сайта kp.ru прокомментировал бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов. Фото ТАСС/ Николай Александров

В российском футболе - новый скандал. И на этот раз Кокорин и Мамаев не причем. После матча «Спартака» и «Сочи», который состоялся в воскресенье, владелец московского клуба Леонид Федун в сердцах сообщил журналистам, что красно-белые снимаются с чемпионата. Закипел вице-президент «Лукойла» неспроста. К 10 минуте его команда вела в счете 2:0, но потом все испортили два очень спорных пенальти. Эксперты говорят, что как минимум один из них нельзя было назначат ни в коем случае - судьи неправильно трактовали эпизод в штрафной москвичей. Судейский корпус уже признал ошибку арбитров в ключевом эпизоде. Судью Василия Казарцева уже отстранили от матчей до конца года. В ближайшее время он вместе с судей Еськовым, сидевшим на системе VAR, пройдут детектор лжи.

За последние пару месяцев это уже чуть ли не десятый эпизод, когда из-за сомнительных решений суде «Спартак» теряет очки. По крайней мере, в этом уверены и болельщики, и руководство команды. До этого было несколько отмененных голов и не назначенные в пользу «Спартака» пенальти.

Ситуацию для сайта kp.ru прокомментировал бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов.

- Судейский заговор против «Спартака» существует?

- Нет никакого судейского заговора. Это стечение обстоятельств. Иначе так в начале прошлого сезона же можно было говорить, что существовал заговор против «Ростова». Когда они (арбитры, - авт.) его колпачили, бедного, несчастного. Не добрал «Ростов» (из-за судейских ошибок, - Авт.) 14 очков.

- То есть, из матча в матч происходит «стечение обстоятельств»?!

При этом Федотов согласен, что после возобновления чемпионата в играх московского «Спартака» происходило много странностей.

- Все началось в матче против «Уфы», с отмененного гола Соболева (судьи решили, что в момент удара форварда другой игрок перекрывал вратарю обзор, находясь «вне игры», - Авт.). Потом была ситуация гол-негол (вратарь поймал мяч, как казалось, уже за линией ворот, - Авт.). И потом они почему-то запускают «Спартак» без VAR (дополнительный арбитр в студии имеет возможность отсматривать все спорные моменты в повторах, - Авт.). Почему-то выбрали именно игру со «Спартаком» (против «Тамбова», - Авт.). Там судья Москалев отменяет гол игрока «Спартака» Соболева, забитый, по моему мнению, чисто. Там произошел контакт с игроком другой команды, но он никак не влиял. Они оба выпрыгнули, Соболев забивает, но защитник показывает всем, что его толкали в воздухе. Мы в эти выходные видели игру «Барселона» - «Наполи», там был идентичный момент и европейские судьи этот гол засчитали. При том, что момент просматривал и VAR.

- Многие считают, что чем больше «Спартак» говорил о судействе, у арбитров начиналась какая-то ответная реакция.

- У судей не должно никакой ответной реакции возникать. Но по матчам мы видим, что пошел ком спорных моментов. В матче с «Локомотивом» в ворота «Спартака» назначили пенальти, хотя по моему мнению, следовало назначать штрафной в пользу «Спартака». И все, вот этот вот взрыв у руководства «Спартака» и пошел. Они начали нагнетать. И Лапочкина (он судил ту игру «Спартака» и «Локомотива», - Авт.) не зря отправили на детектор лжи. Думаю, это инициировал именно «Спартака». Заговора я не увидел. Я увидел череду ошибок в целом по матчам. Квалификация арбитров просто не позволяет судить матчи такого уровня. Того же Лапочкина в позапрошлом сезоне признали лучшим арбитром лиги, а он, оказывается, до этого матча «Спартака» и «Локомотива» ни разу не судил дерби. Такого не может быть. Какой же он лучший судья, если он, оказывается, ни разу не судил такие сложные матчи?