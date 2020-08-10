Москвич перед смертью позвонил маме и умер во время разговора с ней

Прибывшие медики пытались реанимировать Сергея, но было уже поздно - мужчина скончался Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жуткая история произошла в одной из квартир на улице Академика Ильюшина в Москве, где проживали 42-летний Сергей В.* со своей 73-летней матерью Светланой В.* Пожилая женщина, как она часто делала и раньше, уехала на выходные на дачу, оставив Сергея дома одного. Ближе к вечеру мужчина позвонил матери и сообщил, что разбил голову и теперь у него не переставая идет кровь.

Светлана посоветовала сыну промыть рану перекисью водорода и перебинтовать голову. Мужчина так и поступил, но через несколько часов снова позвонил матери сообщить, что кровь продолжает идти. Встревоженная женщина давала сыну разные советы, предлагала приложить марлевый тампон с дезинфицирующим средством, надеясь, что это остановит кровотечение. Спустя некоторое время женщина сама позвонила сыну, узнать о его состоянии, но трубку он не взял. Светлана звонила Сергею еще несколько раз ночью и ранним утром, но мужчина не отвечал. Перепуганная женщина отправилась в Москву на первой же электричке. Примчавшись домой она открыла дверь квартиры своим ключом и обнаружила сына на полу комнаты в луже крови.

«Пенсионерка сразу же вызвала скорую помощь. Прибывшие медики пытались реанимировать Сергея, но было уже поздно - мужчина скончался. При осмотре тела следов насильственной смерти обнаружено не было, как и травм сигнализирующих о криминальном характере происшествия. Обследовав голову погибшего, медики выяснили, что кости черепа были целы, а кровь шла из глубокой ссадины на затылочной части головы.» - рассказал KP.RU источник в здравоохранении округа.

В настоящее время полиция изучает все детали произошедшего и проводит проверку. Уже установлено, что в квартире мужчина находился один, каких-либо следов борьбы или волочения обнаружено не было, а все ценные вещи лежат на своих местах.