У сотрудницы института украли сумочку Chanel и драгоценности на более чем 5 млн рублей

В настоящее время полиция разыскивает вора, ограбившего квартиру Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В полицию обратилась 36-летняя сотрудница отдела одного из научно-исследовательских институтов Оксана С.* Женщина сообщила оперативникам, что стала жертвой ограбления. Пока Оксана отдыхала на Черном море в Сочи, неизвестные проникли в ее квартиру расположенную в элитном жилом комплексе на берегу Москвы-реки. Воры вынесли ценные вещи и драгоценности более чем на 5 миллионов рублей.

«Вор проник в квартиру на проспекте Маршала Жукова путем подбора ключа и украл принадлежащие сотруднице института шубу, женскую сумочку «Chanel», ювелирные изделия и наличность. Общая сумма ущерба составила 5.200.000 рублей» - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящее время полиция разыскивает вора, ограбившего квартиру 36-летней сотрудницы научно-исследовательского института на 5,2 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ - Кража в особо крупном размере.