Чего ожидать за рубежом?

Теперь отдохнуть можно не только в России, но и за рубежом – с 1 августа Росавиация разрешила рейсы в Великобританию, Турцию и Танзанию, открыв для россиян Лондон, Стамбул, Анкару и Занзибар. В этот же день открылась граница с Абхазией.

С 10 августа «разблокировались» еще три города в Турции: Анталья, Даламан и Бодрум, а с 15 августа к списку стран может присоединиться Швейцария.

Несмотря на то, что о готовности принимать россиян заявили и другие страны, например, Египет и Мальдивы, власти РФ взаимностью пока не ответили, поэтому необходимо знать, на каких условиях принимают граждан России страны из официального списка.

Так, в Великобритании вам придется провести две недели на карантине, даже если у вас есть справка с отрицательным результатом теста на коронавирус.

Пока условия такие: за двое суток перед поездкой придется заполнить онлайн-форму – вас попросят указать свои паспортные данные, цель и детали поездки, а также место самоизоляции, куда вы должны направиться сразу после прибытия.

Нарушать порядок не стоит – правительство следит за выполнением мер по данным из онлайн-формы. За первое нарушение режима или незаполнение формы вам грозит штраф от 100 фунтов стерлингов. Нарушите еще раз – штраф будет больше, плюс вам могут запретить въезд в Великобританию.

Для поездки в Турцию вам не нужна справка с отрицательными результатами теста на коронавирус, но потребуется заполнить анкету – в ней нужно будет указать личные и контактные данные, номер кресла в самолете, адрес пребывания в стране, а также сведения о состоянии здоровья.

До прохождения паспортного контроля у вас измерят температуру – если есть признаки COVID-19, на борт вас не пустят. Вместо этого вас поместят в карантин или изоляцию и направят в госпиталь. Если о заражении станет известно уже после полета, то контактировавшим с больным в самолете придется пройти двухнедельный карантин или изоляцию.

В Танзании потребуют справку с негативным ПЦР-тестом на коронавирус из медицинского учреждения – ее необходимо сделать за 72 часа до вылета в страну. Если есть возможность, получите эту справку на английском языке – в Танзании могут не понять документ, если хотя бы в результатах не стоит слово «Negative».

Помимо этого, вас попросят заполнить анкету на борту самолета, в которой нужно будет указать название отеля, туристическую компанию, состояние здоровья и контактные данные. В Занзибаре вам измерят температуру - если она будет повышена или у вас будут другие симптомы, вам предложат сдать тест на COVID-19 прямо в аэропорту. Если вирус подтвердится, вас отправят в госпиталь.

Дружелюбнее всех оказалась Абхазия – президент республики Аслан Бжания своим распоряжением от 1 августа полностью отменил все ограничения – сообщение возобновлено в «доковидном» формате, и при пересечении границы не требуют справок об отсутствии коронавируса.

Минтуризма Абхазии рекомендует, но не обязывает носить средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную, а слова «строго запрещено» в инструкции по проведению экскурсии стоят только в конце пункта про прием пищи в салонах экскурсионных автомобилей.

С 15 августа возобновляется авиасообщение России со Швейцарией, а именно с Цюрихом и Женевой. Обязательный 10-дневный карантин для россиян был отменен с 8 августа, и предъявлять при въезде справку об отсутствии коронавируса не нужно.

Особенности российских гостиниц и санаториев

До прежнего уровня авиасообщения с другими странами пока далеко – возобновление полетов пока на стадии переговоров. Дата их завершения и итог неизвестны, поэтому россияне могут утолить жажду приключений за счет внутреннего туризма – «правила игры» гостиниц и санаториев обозначил Роспотребнадзор в своих методических рекомендациях.

Согласно ним, постояльцам гостиниц не нужно предъявлять вообще никаких справок, но не удивляйтесь, если вам в течение дня будут несколько раз бесконтактно мерить температуру. В частности, сразу при заезде, при входе в гостиницу в течение дня и в кафетерии.

С санаториями строже – прежде чем отправиться на отдых, нужно получить у терапевта в поликлинике санаторно-курортную карту. Для этого придется пройти общий анализ мочи и крови, анализ крови на сахар, флюорографию или рентген-снимок грудной клетки, ЭКГ, а женщинам — заключение гинеколога. При необходимости – заключение психиатра-нарколога.

Коронавирус предъявил новое требование – дополнительно нужно предоставить справку или отметку в существующих документах об отсутствии контакта с больными COVID-19 в течение предшествующих 14 дней, выданную не позднее, чем 3 дня до отъезда. Справку об отсутствии COVID-19 предъявлять не нужно.

Стоит уточнять условия заранее – рекомендации методические, и формально гостиницы и санатории исполнять их не обязаны. К тому же, могут быть еще и местные правила – решение этого вопроса отдано на откуп регионам.

Рекомендации на любое путешествие

Абсолютно безопасных путешествий не бывает – даже во время турпохода от дивана до холодильника можно удариться мизинцем об угол тумбочки. Роспотребнадзор обозначил несколько правил безопасности, которые помогут минимизировать риск.

Не посещайте рынки, где продаются животные и морепродукты. Забудьте про зоопарки и культурно-массовые мероприятия с животными. Ешьте только термически обработанную пищу - особенно это касается любителей стейков со слабой прожаркой, тар-таров, сашими и других сырых блюд. Вода – только бутилированная.

Из очевидного – используйте средства защиты органов дыхания, мойте руки после улицы и посещения общественных мест, а также перед и после приема пищи. Планируя поездку, уточните ситуацию в месте назначения.

Какие анализы обязательны при возвращении из-за рубежа?

Граждане РФ обязаны в течение трех дней после прибытия в Россию пройти обследование на COVID-19 методом ПЦР. Порядок утвержден Постановлением Главного государственного санитарного врача России.

На практике это выглядит так – до прибытия в Россию необходимо заполнить специальную форму на портале Госуслуг. Также нужно внести свои данные и данные о симптомах в анкету на русском языке на борту самолета.

Затем в течение трех календарных дней по прибытию на территорию РФ граждане обязаны пройти тестирование на коронавирус методом ПЦР и загрузить результаты в форму на портале Госуслуги. Тесты, сделанные за рубежом, не учитываются.

Это обследование можно пройти в любом из более чем 400 лабораторных отделений «Гемотест» по всей России. Срок выполнения анализа – до 3 дней, а цена зависит от города.

Обязательные условия для прохождения теста – отсутствие контактов с людьми с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 в течение 14 дней и отсутствие симптомов ОРВИ –повышенной температуры, боли в горле и кашля в течение 5 дней. Анонимно пройти тест нельзя –нужно предъявить паспорт и полис ОМС.

Результат предоставляется в качественном формате (обнаружено/не обнаружено). Лаборатория «Гемотест» выдаст бланк результатов на русском языке и справку о результатах на английском и русском языках – ее подлинность позволит определить уникальный QR-код. Ради удобства пациентов результаты можно получить на e-mail или в личном кабинете.

Анализ нужно сдавать через 3 часа после еды. 3 часа перед исследованием нельзя чистить зубы, полоскать рот, пить, жевать жвачку, курить. Помимо паспорта с собой необходимо иметь одноразовую медицинскую маску и перчатки.