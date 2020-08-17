Пока гром не грянет: как онкоскрининг спасает жизнь и здоровье

Профессор кафедры иммунологии и аллергологии медицинского института РУДН, эксперт Лаборатории «Гемотест» Оксана Гизингер рассказала о самых распространенных онкозаболеваниях и о способах уменьшить риск.

Роль онкоскрининга

Своевременная диагностика увеличивает шансы не только на сохранение жизни, но и на выздоровление. Ее возможности огромны: она позволяют выявить повышенный риск развития онкологического процесса, определить необходимость более серьезного обследования, рано обнаружить патологический процесс, оценить эффективность лечения.

Скрининг – это массовое обследование определенных групп населения для выявления предраковых заболеваний или ранних стадий бессимптомного рака. Эти группы могут быть ранжированы по возрасту, производственным рискам и многим другим показателям.

Отличие скрининга от ранней диагностики – он проводится при отсутствии каких-либо жалоб. Ранняя диагностика, напротив, нацелена на поиск заболевания на более ранней стадии у пациентов, которые обратились за медицинской помощью.

В настоящее время наиболее эффективными считаются скрининг и ранняя диагностика рака шейки матки, молочной железы, толстого кишечника и предстательной железы.

Рак шейки матки

В России рак шейки матки входит в пятерку самых распространенных онкологических заболеваний у женщин. Судя по статистике, к 2030 году число заболевших может удвоиться, если не озаботиться профилактикой. К счастью, шансы на излечение приближаются к 100%, если приступить к терапии при выявлении предраковых заболеваний или на начальных стадиях рака.

«В 98% случаев причиной рака шейки матки является длительная циркуляция в организме ВПЧ – вируса папилломы человека. Практически все женщины рискуют заразиться им, так как вирус передается половым путем. Существует около 600 типов ВПЧ, большинство из них сравнительно безобидны, а наиболее опасны 12: встраиваясь в ДНК клеток шейки матки, они могут запустить неконтролируемое деление клеток и развитие рака. В 80-90% случаев ВПЧ исчезает из организма самостоятельно в течение 18-36 месяцев. Выраженными канцерогенными свойствами обладают ВПЧ 16 и 18 типов, вызывая до 70% всех случаев рака шейки матки», - пояснила эксперт Лаборатории «Гемотест».

Наиболее эффективным скрининговым методом диагностики рака шейки матки считается жидкостная цитология. Соскоб с шейки матки сразу после взятия размещается не на стекле, как при традиционной цитологии, а в специальной жидкости, что позволяет сохранить все взятые клетки. В дальнейшем, уже в лаборатории, очищенные от крови, слизи и воспалительных элементов клетки шейки матки очень тонко распределяются по стеклу и окрашиваются автоматизированными системами, после чего врач изучает получившиеся препараты под микроскопом.

Помимо этого, в Лаборатории «Гемотест» врачу помогает система автоматизированного скрининга BD FocalPoint SurePath - компьютер оценивает клетки по 300 показателям, а навигационная система BD FocalPointTMGS Review Station с помощью специального предметного столика в микроскопе направляет взор врача к участкам в препарате, не соответствующим норме и подлежащим пересмотру.

Двойной анализ и контроль системой BD FocalPoint и специалистом цитологом обеспечивает максимальное качество в диагностике патологии шейки матки. В отличие от традиционных цитологических мазков, где силен человеческий фактор, метод жидкостной цитологии технологичен, а значит стандартизирован.

Рак молочной железы

Пальму первенства по частоте держит рак молочной железы. Лучшая его профилактика – регулярные осмотры гинеколога и маммолога и инструментальные исследования: ультразвуковое с 18 до 39 лет и маммография с 40 лет. Исследования проводятся раз в 2 года.

Рак молочной железы может передаваться по наследству. Если у близких родственников был диагностирован рак молочной железы, рак яичников, рак предстательной железы или рак желудка, желательно провести молекулярно-генетическое исследование на мутации в генах BRCA1 и BRCA2.

«Гены BRCA1 и BRCA2 контролируют процессы деления и восстановления поврежденных участков ДНК практически во всех клетках – так они защищают организм от развития опухолей. Мутации в этих генах очень опасны для молочных желез и яичников. Если обнаружена генетическая «поломка», то это не приговор, а повод внимательнее относиться к своему здоровью: исключить факторы риска, регулярно проводить обследования и самообследования, маммографические и ультразвуковые сканирования молочных желез и яичников», - советует Оксана Гизингер.

Рак простаты

Рак предстательной железы – одно из самых распространенных онкологических заболеваний у мужчин. Для раннего выявления заболевания проводят исследование общего ПСА – простатического специфического антигена. Этот белок вырабатывается нормальными клетками простаты, и при раке его уровень выше нормы.

Колоректальный рак

Еще одна часто встречаемая патология, от которой страдают и мужчины, и женщины – рак толстого кишечника, или колоректальный рак. Он занимает второе место по уровню смертности от онкологических заболеваний в России.

«Такая ситуация связана с поздним выявлением. Доказано, что при ранней диагностике спасти можно 9 из 10 пациентов. Методом ранней диагностики является исследование кала на скрытую, то есть невидимую глазом кровь. При положительном результате необходимо обратиться к врачу», - комментирует эксперт Лаборатории «Гемотест».

Онкоскрининг для мужчин и женщин

Все исследования для профилактики самых распространенных онкологических заболеваний можно пройти в одном месте – в Лаборатории «Гемотест».

Лабораторные исследования для женщин:

• Жидкостная цитология соскобов шейки матки и цервикального канала (SurePath FocalPoint);

• Жидкостная цитология соскобов шейки матки и цервикального канала с определением ВПЧ типов 16,18 (SurePath FocalPoint);

• Рак молочной железы и яичников - базовая. (BRCA1 и BRCA2)

Лабораторные исследования для мужчин:

• Общий ПСА (Простатический специфический антиген).

Лабораторные исследования для мужчин и женщин:

• Тест «Colon View Hb и Hb/Hp» на скрытую кровь в кале (обнаружение гемоглобина или комплекса гемоглобина/гаптоглобина в кале).

Лабораторные исследования для женщин:

• Жидкостная цитология соскобов шейки матки и цервикального канала (SurePath FocalPoint);

• Жидкостная цитология соскобов шейки матки и цервикального канала с определением ВПЧ типов 16,18 (SurePath FocalPoint);

• Рак молочной железы и яичников - базовая. (BRCA1 и BRCA2)

Лабораторные исследования для мужчин:

• Общий ПСА (Простатический специфический антиген).

Лабораторные исследования для мужчин и женщин:

• Тест «Colon View Hb и Hb/Hp» на скрытую кровь в кале (обнаружение гемоглобина или комплекса гемоглобина/гаптоглобина в кале).