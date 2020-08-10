"Приехала, собрала мешок денег и уехала": Организатор концертов раскрыл доходы Пелагеи

Певица Пелагея делит имущество с бывшим мужем Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

На фоне баталий по делу Ефремова все остальные судебные процессы как-то померкли. Между тем, в залах заседаний других артистов зачастую тоже бывает интересно. Так, например, завтра в Никулинском суде состоится очередное слушание по делу о разводе Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина. Делить будут не только имущество и алименты, но и деньги на счетах спортсмена - они, мол, тоже нажиты совместно. Но самое любопытное, что по данным источников "КП", вклада артистки в семейном бюджете нет, хотя она регулярно входит в топ самых богатых звезд шоу-бизнеса и зарабатывает больше супруга. Так, в 2018 году звезда попала в список Форбс с доходом в 1,7 млн долларов - по тогдашнему курсу это более 100 миллионов рублей. Для сравнения, годовой контракт Телегина тогда не превышал 80 миллионов.

Как выяснил сайт kp.ru, свое ИП певица оформила только в марте - так звезды легализуют доходы от выступлений и рекламных контрактов. Однако, у Пелагеи все эти годы ее финансовые дела вела мать - потерявшая голос джазовая певица Светлана Ханова, которая все силы вложила в карьеру дочери. Светлана Геннадьевна - худрук и директор группы "Пелагея", все договоры с заказчиками заключала именно она, она же получала денежные переводы. По данным "КП", с 2016 года только на госконтрактах ИП Ханова заработала около 8 миллионов рублей. Последний раз - за выступление в Калининградской области накануне Международного женского дня. 50-минутное шоу певицы и ее группы принесло доход в 1 млн 953 тысячи рублей.

Певица и ее бывший супруг хоккеист Иван Телегин Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

При таком раскладе получается, что артистка вроде как не имела постоянного официального заработка. Хотя выступлений у Пелагеи всегда было хоть отбавляй: в прошлом году в рамках гастролей она дала 35 концертов, в 2018-м - около 20. И это не считая корпоративов, за которые звезда получает по 25 тысяч евро (более 2 млн рублей).

- Пелагея даже до "Голоса" была мегавостребованной артисткой, которую крайне сложно заполучить, - рассказал kp.ru звездный промоутер Сергей Лавров, который много лет возит по стране звезд всех мастей. - Она как Стас Михайлов, только менее распиаренная. На концертах всегда аншлаг - люди висят на потолке. При этом всеми делами там управляет мама. Когда она поняла, что дочь "выстрелила", то чтобы заработать больше, сама стала работать на кассу и организовывать ее выступления.

По словам эксперта, на популярных артистах, билеты на которых разлетаются как горячие пирожки, организаторы кассовых концертов обычно зарабатывают гораздо больше самих звезд.

- Например, на билетах заработали 5-7 миллионов рублей. Из них отдали 1 миллион гонорара артисту, еще 1 миллион потратили на аренду зала, отели и перелеты, а остальное - себе в карман, - продолжает Лавров. - Мама-авантюристка (в самом хорошем смысле слова!) это быстро раскусила, поняв, что все организаторы хотят только обобрать. И первая в нашей стране стала все делать сама. Нанимает проверенное концертное агентство, которому платит 10% за услуги (это раньше, теперь уже 5%), а себе забирает всю кассу. Поэтому и расходник Пелагеи всегда ужимали: деньги-то свои. На гастролях она никогда не шиковала: в роскошных отелях не жила, на лимузинах не каталась. Тихонько приехала, собрала мешок денег - где-то 3 миллиона, где-то 7 - и до свиданья! Все тихо, без пафоса, поэтому и слухов о ее богатстве никогда не было.

Кроме того, приличные суммы звезда получала за участие в "Голосе" - от 50 тысяч евро за сезон. В прошлом году, например, певица дважды была наставницей телепроекта: в "Голос. Дети" и "Голос. 60+".

Мать Пелагеи джазовая певица Светлана Ханова (слева) Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Доходы хоккеиста Телегина в этом году упали: с нового сезона во всех клубах КХЛ ввели потолок зарплат, и столичный ЦСКА переподписал контракт со всеми игроками. В итоге зарплата спортсмена сократилась минимум на 30%. Если в прошлом году Иван заработал 65 миллионов рублей, то по новому соглашению за следующий сезон получит только 40 млн. Пелагея претендует на алименты в размере 1/4 зарплаты мужа, то есть около 10 миллионов в год. Если бы она подала на развод год назад, когда пара фактически рассталась, эта сумма была бы больше.

Однако, делить певица хочет как раз "старые", высокие заработки хоккеиста, которые были на его счету в момент расставания (то есть летом-2019). Представители артистки уже запросили у банка движение средств на счетах Ивана Телегина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Общение только по видеосвязи": Пелагея запретила Телегину видеться с дочерью и делит деньги на его счетах

Представители хоккеиста впервые раскрыли его позицию по разводу (подробности)