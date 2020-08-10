Белоруссия после президентских выборов: По телевизору — урожаи и надои. Будто не было ночи побоищ

Протесты в Белоруссии в ночь после выборов переросли в столкновения с полицией Фото: REUTERS

«Утро стрелецкой казни» (как стоически шутят непоколебимые минчане), началось 10 августа … с чистого листа. Государство просто решило - ничего не произошло. Оно просто отрубило (еще с дня выборов) весь Интернет. И отменило реальность.

Не было ни митингов, ни разгона, ни шумовых гранат, ни слезоточивого газа, ни увечий, ни смерти (как заявляют правозащитники) одного из демонстрантов под колесами автозака.

Не было гигантских очередей на избирательных участках (а если и были, то чтобы проголосовать за власть, и от этого страстного желания явка подпрыгнула до колоссальных 84%).

В ночь после выборов на улицы Минска был выведен ОМОН. Фото: REUTERS

Не было в Белоруссии ничего плохого, кроме торжества разума, стабильности и Лукашенко.

Все это сообщал зрителям белорусский телевизор. Не заметивший абсолютно ничего из того, что произошло вчера.

С утра телевизор кормил население Белоруссии надоями и выставками. А информационная лента внизу экрана рассказывала о начале чемпионата по футболу в Бразилии. О реальности говорить телевизор не рисковал.

Сотни протестующих были задержаны Фото: REUTERS

Словно злой сатирик Оруэлл вселился в этот ящик, в котором, впечатление, вот-вот заиграет «Лебединое озеро».

Или, скорее, - это было любимое многими россиянами СССР.

После стычек с ОМОНОМ есть пострадавшие и один погибший. Фото: REUTERS

Безинтернетная Белоруссия в растерянности и вакууме сейчас смотрит успокаивающий телевизор. Он сейчас говорит - белорусы, не обижайтесь, но все будет по-прежнему. Хорошо.

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