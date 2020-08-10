СК Белоруссии возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и сопротивления милиции

Следственным комитетом возбуждены уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении сотрудников внутренних дел Фото: REUTERS

В воскресенье, 9 августа, в Минске и во многих крупных городах Белоруссии прошли стихийные митинги и массовые акции протеста. Недовольные результатами выборов люди вышли на улицы городов, собирались группами, шли колоннами по центральным проспектам, скандировали лозунги. Ближе в часу ночи дошло и до стычек с силовиками.

Недовольные результатами выборов люди вышли на улицы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Минске на проспекте Победителей машина спецтехники сбила человека, а тех, кто кинулся оказывать ему первую помощь разогнали светошумовыми гранатами. А в другой части города машина ОМОНа тараном въехала в построенные из мусорных баков баррикады. В Бресте между ОМОНовцами и митингующими случилась настоящая драка. В Новополоцке жестко крутили и винтили всех подряд. Во многих городах дошло до применения водометов и слезоточивого газа.

В Минске на проспекте Победителей машина спецтехники сбила человека Фото: ТАСС

Ночью экстренно был организован штаб МВД по урегулированию ситуации в стране. И сегодня глава СК Белоруссии Василий Носкевич заявил, что:

- Следственным комитетом возбуждены уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении сотрудников внутренних дел. Они имели место быть на территории города Минска и ряда иных регионов страны сегодня ночью. - цитируют Носкевича белорусские СМИ. - Все противоправные действия сопровождались насилием в отношении сотрудников милиции, десятки из которых пострадали. Изъяты записи с камер видеонаблюдения. Установлены и продолжают устанавливаться лица, причастные к беспорядкам. Их действиям будет дана соответствующая правовая оценка. Уже сейчас возбуждены уголовные дела по статьям 293 УК (от 8 до 15 лет лишения свободы — ред.).

Oружием сопротивления митингующих были мусорные контейнеры, скамейки, палки, булыжники, осколки тротуарной плитки, стеклянные бутылки Фото: REUTERS

Носкевич подчеркнул, что оружием сопротивления митингующих были мусорные контейнеры, скамейки, палки, булыжники, осколки тротуарной плитки, стеклянные бутылки, а так же какие-то легковоспламеняющиеся жидкости.

- Многие из подозреваемых уже задержаны и находятся в состоянии алкогольного опьянения, - сообщил Носкевич.

СК Белоруссии возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков Фото: REUTERS

В разных источниках сообщается и об одном погибшем митингующем— 62-летнем минчанине, попавшем под колеса спецтехники и получившем серьезную черепно-мозговую травму. Однако, официально МВД эту информацию не подтверждает.

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