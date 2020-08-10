Светлана Тихановская: "Я не вижу ни одной причины, почему должна быть арестована"

Светлана прокомментировала озвученные главой ЦИК предварительные итоги голосования Фото: REUTERS

Кандидат в президенты Светлана Тихановская выступает перед журналистами в штабе Виктора Бабарико. Светлана прокомментировала озвученные главой ЦИК Лидией Ермошиной предварительные итоги голосования. Кандидат в президенты не признает эти данные.

- Конечно, мы не признаем, потому что мы видели цифры с отдельных участков, где перевес в мою сторону был больше в десятки раз. Такого не может быть.

- Опасаетесь ли вы ареста?

- Я не вижу ни одной причины, почему я должна быть арестована. Страну я покидать не собираюсь.

Во время пресс-конференции кандидат в президенты Светлана Тихановская прокомментировала вчерашние протесты в Минске.

- То, что вчера было, это недопустимо, - сказала Светлана. - Нам вчера и сегодня поступают противоречивая информация о том, что в городе могли быть погибшие. По поводу них информация неподтверждена. И я очень надеюсь, что она не будет подтверждена, потому что это будет начало конца, - говорит Светлана. - Мы вчера стали свидетелями того, что власть пытается силовыми методами удержать свои позиции. Сколько мы к ней не обращались, сколько мы не просили не отдавать преступных приказов, не применять насилие против граждан, но, к сожалению, мы не были услышаны. Меры были применимы несоизмеримые. Еще в начале моей прошлой пресс-конференции сообщалось, что применялись светошумовые гранаты, потом говорили о резиновых пулях.

По словам Тихановской, власть не слышит людей.

- Она полностью оторвалась от народа. Власть должна сейчас подумать, как мирным способом передать эту власть.

Светлана просит пострадавших во время массовых протестов обращаться в штабы.

- Я хочу выразить поддержку всем тем, кто пострадал во время вчерашних событий. И кому нужна любая помощь - моральная, психологическая, материальная, обращайтесь в наши штабы.

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