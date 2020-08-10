Семену Варламову придется противостоять броскам Александра Овечкина

Любопытно, что Варламов начинал свою заокеанскую карьеру именно в «Вашингтоне», где играл с 2008 по 2011 год. Теперь ему можно будет доказать, что его зря обменяли в другую команду Фото: EAST NEWS

Предварительный раунд Кубка Стэнли, который ввели для того, чтобы после пандемии распределить команды в плей-офф, принес неожиданности. Прежде всего, это поражение в серии клуба Евгения Малкина «Питсбург Пингвинз» от «Монреаля».

Пролетела мимо и команда Артемия Панарина «Нью Йорк Рейнджерс». Их со счетом 3:0 в серии вынесла «Каролина», где прекрасно себя проявил Андрей Свечников, сделавший во втором матче хет-трик.

Стоит отметить, что в плей-офф, благодаря великолепной игре голкипера Семена Варламова, вышел «Нью Йорк Айлендерс», обыгравший в серии (3:1) «Флориду».

Теперь Семену придется противостоять броскам капитана «Вашингтона» Александра Овечкина и его партнеров. Любопытно, что Варламов начинал свою заокеанскую карьеру именно в «Вашингтоне», где играл с 2008 по 2011 год. Теперь ему можно будет доказать, что его зря обменяли в другую команду.

Матчи плей-офф пройдут (с 12 по 24 августа) в обычном формате, до четырех побед. Только вот играть из-за пандемии команды будут в двух нейтральных городах Канады – Торонто и Эдмонтоне. Финал Кубка Стэнли пройдет в Эдмонтоне с 23 сентября по 5 ноября.

Пары 1/4 финала плей-офф Восточной конференции:

"Коламбус" - "Тампа"

"Филадельфия" - "Монреаль"

"Вашингтон" - "Нью-Йорк Айлендерс"

"Бостон" - "Каролина".