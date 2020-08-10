Владельцев земли обяжут следить за ее плодородием. Кого ждут санкции

Фермерам придется заботиться о плодородии земель, на которых они работают. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 11 августа вступает в силу закон, обязывающий собственников сельхозугодий не только использовать эти земли сугубо по назначению, но и всячески следить за их плодородием и проводить мероприятия по его восполнению.

Новых санкций закон по сути не вводит, но сильно расширяет применение действующих. А они серьезные — вплоть до изъятия участка. Сейчас такое грозит, если земля в течение двух лет не используется по назначению. Грубо говоря, на ней не выращиваются никакие сельхозкультуры, зато процветают сорняки.

Теперь будет так. С определенной периодичностью будут проводиться — это за госсчет — обследования сельхозземель на предмет их плодородия, а результаты заноситься в специальный реестр. Собственникам же участков начнут выдавать предписания, каких питательных элементов в их земле не хватает и как это исправить. И вот это они уже обязаны делать за свой счет. Кто будет упрямиться — может остаться без участка.

Как водится, весть о нововведения сильно переполошила владельцев садовых участков. Это ж что, опять новые траты? Специалисты успокаивают: дачники могут расслабиться, их это не касается. В законе четко прописано, что речь идет о сельхозугодьях — а это не те земли, которыми владеют садоводы.

- Не надо путать земли сельхозназначения, к которым, как правило, относятся садовые участки, и сельхозугодия, - объясняет адвокат по земельным вопросам Светлана Жмурко. - Сельхозугодья — это наиболее ценная часть земель сельхозназначения, которая подлежит особой охране: пашни, сенокосы, пастбища, земли под садами, виноградниками и т. п. Гражданам под садоводство сельхозугодия выделяться не могут, это прямо закреплено в нашем Земельном кодексе.

Тем не менее ряд экспертов беспокоится, что новый закон может стать еще одним поводом для изъятия земель — но не у дачников, а у мелких фермеров. И окончательно отпугнуть тех, кто хотел бы получить или выкупить пустующие сельхозугодия. То есть общее направление, безусловно, правильное: сейчас более чем на трети сельхозугодий снижено содержание полезных элементов — плодородие уже упало. (Хотя точно масштаб бедствия, по всей видимости, неизвестен, потому что называется цифра и в более чем 50-60%). Но некоторые положения закона можно трактовать достаточно широко, а это дает возможности для произвола на местах. Характерная ситуация. Участком пользовались арендаторы, которые с целью заработать по-быстрому вбухали туда немереное количество химикатов, чем загубили почву. Затем эту землю выкупает нормальный фермер, который потихонечку, по мере финансовых возможностей, начинает восстанавливать плодородие. Есть серьезные опасения, что у «проверяльщиков» виноватым окажется именно он — чего так долго возится.