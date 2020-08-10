Политолог Марат Баширов: Идет «цветная» революция. И Лукашенко впервые ломает сценарий Запада

Лукашенко первый из всех лидеров стран, где происходят «цветные» революции, умудрился отключить интернет Фото: Павел МАРТИНЧИК

- То, что сейчас происходит в Белоруссии — это точка фиксации. Многие из нас могут не любить господина Лукашенко (особенно после скандала с 33 арестованными гражданами России), тем не менее, стоит отстраниться от личного и посмотреть, что там происходит. А там на самом деле происходит «цветная» революция, которая совершенно не в наших интересах. Запускать НАТО еще ближе к границам России совершенно не в наших интересах. Поэтому у нас крайне тяжелый выбор.

Кстати, Лукашенко первый из всех лидеров стран, где происходят «цветные» революции, умудрился поставить фаервол (отключение интернета), никто не может связаться ни с кем, а у него связь есть какая-то своя.

То, что сейчас происходит в Белоруссии — это точка фиксации Фото: REUTERS

Задачи у людей, которые пытаются организовать эту «цветную» революцию, понятные. События на Украине в 2014-м году и события в Белоруссии в 2020-м году – они связанные. Это наши западные рубежи. Никто никуда не делся. Как и мы никуда не делись (но нам некуда деваться из своей страны), точно так же и организаторы, которые сделали провокацию с нашими 33 гражданами, они никуда не делись. Я вам скажу, что это совершенно новая технология переворота, знаете, такой экспресс-сценарий, информационный прессинг, организация майданов по всей территории страны. И это такая новация, к которой и нам с вами, в России, надо быть готовыми.

Поэтому в любом случае то, что сейчас делает Лукашенко, даже если нам это не нравится, полезно для нас. Мы с вами видим, как можно этому противостоять. Что нужно делать, а что лучше не повторять.

Мы с вами наблюдаем такой удивительный на самом деле спектакль, который впервые ломает западные сценарии.

Как нельзя отрицать и того, что граждане Белоруссии устали от одного и того же человека. Это правда. Они устали от не меняющейся системы. Мир меняется, а Белоруссия будто застыла. Лукашенко нужно было набраться мужества и уйти еще на прошлом сроке. Он этого не сделал. А если бы сделал, возможно, даже не было бы и событий на Украине в 2014-м.

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Не было ни митингов, ни разгона, ни шумовых гранат, ни слезоточивого газа, ни увечий, ни смерти (как заявляют правозащитники) одного из демонстрантов под колесами автозака. (подробности)